Bruno Mars kehrt zurück: Vorverkauf für Europa-Konzerte 2026 beginnt

Bruno Mars kommt 2026 nach Europa. Alle Konzerttermine, Ticket-Infos für Berlin, Paris, London und das neue Album „The Romantic“.

Der Startschuss für den Vorverkauf ist gefallen – und die Reaktionen zeigen deutlich, wie groß die Sehnsucht nach Bruno Mars‚ Rückkehr ist. Seit dem 15. Januar 2026 sind Tickets für die Europakonzerte seiner „The Romantic Tour“ erhältlich. Schon wenige Stunden nach Verkaufsbeginn meldeten die großen Plattformen eine außergewöhnlich hohe Nachfrage. Warteschlangen, begrenzte Kontingente und schnell schrumpfende Ticketbestände prägen den Auftakt eines Konzertjahres, das für viele Fans bereits jetzt zu den Highlights zählt.

Erste Europa-Stopps seit fast zehn Jahren

Mit der Tour meldet sich der US-amerikanische Sänger, Songwriter und Produzent nach langer Europa-Abstinenz eindrucksvoll zurück. Im Juni und Juli 2026 wird Bruno Mars erstmals seit fast zehn Jahren wieder in europäischen Stadien auftreten. Auf dem Plan stehen Stationen in Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Italien und Deutschland – darunter zwei Abende im Berliner Olympiastadion.

Bevor er im Sommer 2026 nach Europa kommt, startet „The Romantic Tour“ in Nordamerika. Mehr als 30 Konzerte führen ihn nach Las Vegas, New York, Los Angeles und Toronto. Nach der Europa-Etappe wird die Tour im Spätsommer mit weiteren US-Terminen fortgesetzt.

Alle Europatermine im Überblick:

20.–21. Juni 2026 – Paris, Frankreich – Stade de France

26. und 28. Juni 2026 – Berlin, Deutschland – Olympiastadion

04.–5. Juli 2026 – Amsterdam, Niederlande – Johan Cruijff Arena

10. Juli 2026 – Madrid, Spanien – Estadio Riyadh Air Metropolitano

14. Juli 2026 – Mailand, Italien – Stadio San Siro

18.–19. Juli 2026 – London, Großbritannien – Wembley Stadium

Ticketvorverkauf seit 15. Januar, 12 Uhr

Der reguläre Vorverkauf läuft in Deutschland über Ticketmaster und hellotickets an. Am ersten Abend nach Verkaufsstart war noch keine Show offiziell ausverkauft, doch insbesondere für Berlin sind inzwischen nur noch Premium-, Business- oder Platintickets verfügbar. Diese beginnen bei rund 395 Euro, während reguläre Tickets je nach Stadt ab etwa 150 Euro angeboten wurden.

Support-Acts bestätigt

Begleitet wird Bruno Mars von hochkarätigen Gästen. Anderson .Paak steht als DJ PEE .WEE hierzulande vor Mars auf der Bühne, außerdem wurde Victoria Monét als Support bestätigt.

Charterfolge auch ohne Album

Musikalisch knüpft der 40-Jährige nahtlos an seine größten Erfolge an. Die Singles „Die With A Smile“ im Duett mit Lady Gaga und „APT.“ featuring Rosé dominierten 2025 weltweit die Charts. „Die With A Smile“ erreichte Platz eins der Billboard Hot 100 und wurde bei den American Music Awards zum „Song des Jahres“ gekürt. Diese Erfolge bilden den Auftakt für sein kommendes Studioalbum „The Romantic“, das am 27. Februar 2026 erscheinen soll und auch den Kern seiner Tour bildet. Mit der veröffentlichten Single „I Just Might“ deutet Mars an, dass er auch auf seinem fünften Soloalbum seinen funkigen Soul-Pop-Wurzeln treu bleibt.

Erstes Soloalbum seit fünf Jahren

„The Romantic“ ist das fünfte Studioalbum des auf Hawaii geborenen Sängers. Außerdem ist es das erste Album seit AN EVENING WITH SILK SONIC aus dem Jahr 2021, einem Gemeinschaftsprojekt mit Anderson .Paak. Dieses war das am wenigsten erfolgreichste Album des Musikers. Vier bis fünf Jahre Abstand zwischen Veröffentlichungen sind für ihn keine Seltenheit – und scheinen seiner Popularität keinen Abbruch zu tun.

