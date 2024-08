Bruno Mars & Lady Gaga: Neuer Song „Die With A Smile” im Stil der 70er

Lady Gaga und Bruno Mars haben ein Musikvideo zu ihrem neuen Song „Die With A Smile” veröffentlicht.

Der Song „Die With A Smile”, der heute (16. August) veröffentlicht wurde, vereint Lady Gaga und Bruno Mars in einer Ballade, die an Mars‘ erfolgreiches „Silk Sonic“-Projekt erinnert. Ein Musikvideo begleitet den neuen Track, greift die Ästhetik von Country-Auftritten der 1970er Jahre auf und lässt den Charme dieser Ära aufleben.

Lady Gaga und Bruno Mars im Retro-Setting

Das Musikvideo zeigt Mars und Gaga in einem nostalgischen Setting, das an alte Fernsehaufzeichnungen erinnert. Während der 38-Jährige eine Gitarre spielt, sitzt Gaga am Klavier, eine Zigarette lässig im Mundwinkel.

Beide tragen Retro-Outfits in kräftigen Farben – er mit einem weißen Cowboyhut und einer Vintage-Gitarre, sie mit hochgestecktem Haar im Stil von Dolly Parton. Die beiden Künstler, die die erste und zweite Strophe des Songs jeweils solo singen, finden im Refrain zusammen.

Hier das Musikvideo sehen:

Lady Gaga erklärte in einer Pressemitteilung, wie es zu der Zusammenarbeit kam: „Bruno und ich haben großen Respekt voreinander und haben immer wieder über eine Zusammenarbeit gesprochen. Als ich mein Album in Malibu fertigstellte, lud er mich eines Nachts in sein Studio ein. Was ich dort hörte, hat mich umgehauen, und wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet, um den Song zu vollenden.“

Erstes musikalisches Lebenszeichen von Bruno Mars seit „Silk Sonic”

Für die New-Yorkerin ist „Die With A Smile” die erste Veröffentlichung seit ihrem Gastauftritt auf dem Rolling-Stones-Song „Sweet Sounds Of Heaven“ im vergangenen Jahr. Bruno Mars hingegen hat sich seit dem Album AN EVENING WITH SILK SONIC von 2021 nicht mehr musikalisch zu Wort gemeldet.

Der Song vereint Gitarrenklänge, mitreißende Melodien und den charakteristischen Soul von Mars‘ früheren Arbeiten. Die Produktion übernahm ein hochkarätiges Team, darunter der Grammy-prämierte Andrew Watt und D‘Mile, die bereits an zahlreichen Hits gearbeitet haben.

Gemeinsam mit James Fauntleroy, einem bekannten Songwriter, schufen sie einen Song, der sich nahtlos in das Schaffen der beiden Musiker:innen einfügt und dennoch als eigenständiges Werk hervortritt.