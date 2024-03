Bruno Mars: Casino streitet Gerüchte über Millionenschulden ab

Hat Mars 50 Millionen US-Dollar Schulden? Dass MGM-Casino weist dies als „völlig falsche Spekulationen“ ab.

Einem Insider zufolge soll Bruno Mars Spielschulden in Höhe von 50 Millionen US-Dollar (ca. 46 Millionen Euro) bei einem Casino haben. Diese Meldung wurde via „News Nation“ weiter verbreitet. Doch nun meldet sich die betroffene Spielbank zu Wort – an den Gerüchten soll nichts Wahres sein.

„Jede anders lautende Spekulation ist völlig falsch“

Ein Vertreter von MGM Resorts International hat am Montag, den 18. März, ein offizielles Statement abgegeben. Nachdem in der Erklärung die Zusammenarbeit des „Uptown Funk“-Sängers mit dem Casino auf das Höchste gelobt wurde, streitet MGM die Meldung über Millionenschulden ab. „Jede anders lautende Spekulation ist völlig falsch; er hat keine Schulden bei MGM. Wir freuen uns darauf, gemeinsam weiterhin unvergessliche Erlebnisse für unsere Gäste zu schaffen“, so die Aussage.

Mars selbst hat sich zu den aktuellen Gerüchten nicht geäußert. Jedoch gab er in der Vergangenheit zu, durch Glücksspiel viel Geld verloren zu haben. Teilweise seien seine Wettbeträge höher gewesen, als er sich eigentlich habe leisten können. Doch der 38-Jährige gab dennoch nicht auf, man müsse „einfach verlieren, um zu gewinnen, um zu verstehen“, so der Sänger 2013 gegenüber „GQ“.

Bruno Mars fängt 2024 außerdem seine neunte Las-Vegas-Residency in dem Hotel Park der MGM Resorts International an. Der besagte Insider erklärte noch, dass er währenddessen wohl seine Glücksspielschulden bei dem Hotel- und Casinokomplex abstottern müsse. Der „Vegas-Insider“ berichtete nämlich, dass Mars ihnen „Millionen“ für verlorene Gamerunden schulde und behauptete, der Betrag belaufe sich auf fast 50 Millionen US-Dollar.