BTS feiern Comeback mit Netflix-Livestream und neuer Dokumentation

Erstmals seit Jahren stehen BTS wieder gemeinsam auf der Bühne: Netflix überträgt live am 21. März aus Seoul. Die Doku „BTS: The Return“ startet am 27. März.

BTS melden sich 2025 mit einem umfangreichen Fan-Angebot zurück. Im Zentrum des Comebacks stehen eine neue, weltweit übertragene Live-Performance auf Netflix sowie eine neue Dokumentation, die den kreativen Neustart der Gruppe begleitet. Parallel erscheint das bereits angekündigte Studioalbum, das die Rückkehr der südkoreanischen Band nach mehreren Jahren Pause markiert.

Live-Show aus Seoul weltweit auf Netflix

Am 21. März 2025 überträgt Netflix die Veranstaltung „BTS the Comeback Live | Arirang“ im Livestream. Die Show findet in Gwanghwamun in Seoul statt und beginnt um 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Erstmals seit Jahren stehen RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin und Jung Kook wieder gemeinsam auf der Bühne. Der Auftritt gilt als offizieller Startpunkt der neuen BTS-Ära und ist exklusiv über den Streamingdienst abrufbar.

Dokumentation begleitet kreativen Neubeginn

Wenige Tage später, am 27. März 2025, veröffentlicht Netflix die Dokumentation „BTS: The Return“. Regisseur Bao Nguyen begleitet darin die Entstehung des neuen Albums in Los Angeles. Der Film beleuchtet laut Ankündigung nicht nur den Produktionsprozess, sondern auch persönliche und künstlerische Fragen rund um den Neuanfang der Gruppe, ihren Umgang mit der eigenen Erfolgsgeschichte und die Weiterentwicklung als Kollektiv.

Neues Album „Arirang“ erscheint im März

Bereits am 20. März 2025 erscheint mit „Arirang“ das erste reguläre Studioalbum von BTS seit „Map of the Soul: 7“ aus dem Jahr 2020. Der Titel verweist auf ein traditionelles koreanisches Volkslied und soll die Verbindung von kulturellen Wurzeln und globaler Popmusik unterstreichen.

Große Nachfrage nach München-Tickets

Im Rahmen der anschließenden Welttournee sind auch zwei Stopps in München geplant. Der Ticketverkauf für die Shows in der bayerischen Landeshauptstadt ist bereits angelaufen und stößt auf große Nachfrage. Laut Ticketanbietern waren die ersten Kontingente innerhalb kurzer Zeit vergriffen, weitere Karten wurden in zusätzlichen Verkaufsphasen freigegeben. Veranstalter rechnen mit ausverkauften Konzerten.

BTS live 2026: Konzerttermine im Überblick:

11. Juli 2026 – München, Allianz Arena

12. Juli 2026 – München, Allianz Arena

Was BTS während der Pause gemacht haben

In den vergangenen Jahren hatten sich die Mitglieder verstärkt auf Soloprojekte konzentriert und individuelle musikalische Wege eingeschlagen. Parallel erfüllten mehrere Mitglieder ihren obligatorischen Militärdienst in Südkorea. Trotz der Gruppenpause blieben BTS durch Soloalben, Kollaborationen und öffentliche Auftritte präsent. Das Comeback 2026 markiert nun erstmals wieder eine gemeinsame, langfristig angelegte Phase der Band.

Welttournee startet im April

Die Tournee zur Unterstützung von „Arirang“ beginnt am 9. April 2025 in Goyang, Südkorea, und ist bis März 2027 angesetzt. Geplant sind mehrtägige Auftritte in internationalen Metropolen, darunter auch Tokio, Mexiko-Stadt, Las Vegas, London, Paris, Chicago, Toronto, Sydney, Bangkok, Hongkong und Manila.