BTS: Ticket-Vorverkauf zu kompliziert? Fans zeigen, wie es funktioniert

Registrierung, Mitgliedschaften, Weverse-Shop – der BTS-Ticketvorverkauf verwirrt. Erfahrene Fans teilen ihre Expertise in Videos, damit niemand leer ausgeht.

Die siebenköpfige K-Pop-Gruppe BTS ist zurück. Nach gut vier Jahren Pause steht nun fest: Am 20. März 2026 erscheint das neue Album ARIRANG und ab April geht es für knapp ein Jahr lang auf Welttournee. Geplant sind für die „BTS World Tour“ insgesamt 79 Konzerte – zwei davon in Deutschland. Am 11. und 12. Juli 2026 wird die Band in der Münchner Allianz Arena vor jeweils bis zu 75.000 Fans auftreten.

Die Ankündigung kam für die Fangemeinde – die sogenannte Army – überraschend. Seitdem herrscht bei ihnen Ausnahmezustand, die Freude über neue Musik und darüber, die K-Pop-Stars womöglich live sehen zu können, ist riesig, die Verwirrung über den Ticketkauf jedoch auch. Die Karten für beide Deutschland-Konzerte sind begrenzt und schwer zu ergattern. Einige Fans posteten nun Erklär-Videos auf Social Media, um für Chancengleichheit unter den Army-Mitgliedern zu sorgen.

Die wichtigsten Infos zum Vorverkauf, zur Registrierung & zur Mitgliedschaft

Der Vorverkauf von Ticketmaster läuft in zwei Phasen ab: dem regulären Vorverkauf und dem ARMY MEMBERSHIP PRESALE. Letzterer bietet Fans mit Mitgliedschaft entscheidende Vorteile. Der ARMY MEMBERSHIP PRESALE startet bereits am 22. Januar 2026 um 13:00 Uhr und damit zwei Tage vor dem regulären Vorverkauf. Für alle ohne Mitgliedschaft beginnt dieser am 24. Januar 2026 um 13:00 Uhr.

Wer die Gigs der sieben Jungs nicht verpassen möchte, muss sich für den anstehenden Ticket-Vorverkauf registrieren. Die Mitgliedschaft kann ausschließlich über den Weverse-Shop abgeschlossen werden – dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass es sich um die GLOBAL MEMBERSHIP handelt, bei der ihr dann drei Orte priorisieren könnt. Zur Auswahl stehen den Fans dabei zwei Mitgliedschaften: Zum einen die „reguläre Mitgliedschaft“ für 18,88 Euro und zum anderen die „Merch-Paket-Mitgliedschaft“ für stolze 128,68 Euro.

Um am Vorverkauf teilzunehmen, muss die Registrierung als ARMY MEMBER bis zum 19. Januar 2026, 00:00 Uhr, abgeschlossen sein. Der Veranstalter weist darauf hin, dass „zur Freischaltung des Ticketzugangs eine 9-stellige ARMY MEMBERSHIP Nummer (beginnend mit BA) erforderlich“ ist.

Fans helfen Fans

Trotz der angekündigten 360-Grad-Bühne, die durch ihre Konstellation einer größeren Menge an Fans ein Ticket ermöglicht als andere Bühnenproduktionen, sind die Tickets begrenzt. Die Anforderungen und Regeln, um an eine Karte zu gelangen, gestalten sich schwieriger als je zuvor – da kommt Hilfe durch Fans mit Erfahrung im „Ticket-Krieg“ nur gelegen:

Die Fangemeinde scheint erleichtert über die Hilfestellungen in Video-Format zu sein. In der Kommentarspalte der drei Clips lassen sich dankbare Antworten wie „Bist ein Lebensretter, danke! Habe mir schon Panik gemacht“ oder „Ich bin dir so dankbar für die ganzen Videos, die helfen einem so gut weiter“ lesen.

Weitere Army-Mitglieder äußern ihren Frust an dem Konzept des Anbieters: „Ganz schön kompliziert, dass man nicht einfach normal kaufen kann. Regt mich schon wieder auf“. Einige stellten in ihren Kommentaren weitere Fragen zu dem Ablauf, die ihnen von den Creator:innen des Videos oder anderen Fans beantwortet werden.

Ein weiteres Geheimnis wurde gelüftet – diese Details sind nun zum neuen Album bekannt

Ihr fünftes Studioalbum trägt den Titel ARIRANG, wie Weverse um 16:00 Uhr am 15. Januar über eine Pressemitteilung bekannt gab. Zur Erinnerung: Bisher wurde nur das Release-Datum preisgegeben, welches auf den 20. März 2026 gelegt wurde. Ab Freitag, den 16. Januar, kann die Platte in vielen verschiedenen Ausführungen vorbestellt werden.

