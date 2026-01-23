BTS München: Hotelnachfrage steigt vor Konzerten massiv an

BTS gastieren im Juli 2026 in der Allianz Arena. Expedia meldet 4.890 Prozent mehr Hotelsuchanfragen für München. Zimmer jetzt noch verfügbar und bezahlbar.

Die K-Pop-Gruppe BTS ist zurzeit in aller Munde. Die Südkoreaner feiern im Jahr 2026 ihr großes Comeback mit neuem Album ARIRANG, welches am 20. März 2026 erscheinen wird. Dazu geht die Gruppe auf eine Welttournee und wird für zwei Konzerte am 11. und 12. Juli in der Münchener Allianz Arena gastieren.

Expedia meldet hohen Anstieg bei Hotelnachfrage

Die erste Runde des Vorverkaufs für exklusive Army-Member fand am 22. Januar 2026 statt. Viele Fans ergatterten bereits eins der begehrten Tickets und planen nun ihre Reise in die bayrische Landeshauptstadt. Dabei gilt es sorgfältig zu planen, denn das Reise-Portal Expedia meldet einen Anstieg bei den Suchanfragen für Übernachtungen in München am 11. und 12. Juli 2026 von ganzen 4.890 Prozent. Es ist also abzusehen, dass zur Verfügung stehende Zimmer bald rarer werden dürften.

Zimmer im Moment noch verfügbar und bezahlbar

Derzeit sind Zimmer in München für den Zeitraum der BTS-Konzerte noch verfügbar und auch preislich moderat. Das zeigt ein Blick auf Expedia. Die Hotelpreise für einen Aufenthalt von etwa zwei Nächten liegen zwischen 280 und 390 Euro. Es gibt auch Optionen zwischen 500 und 600 Euro, hierbei handelt es sich allerdings um deutlich luxuriösere Hotels. Auch die Zimmerpreise privater Anbieter wie Airbnb sind noch erschwinglich. Hier bezahlt man aktuell zwischen 160 und 220 Euro für zwei Nächte.

Experten raten zu schneller Buchung

Fans, die bereits ein Ticket haben, sollten also nicht lange mit der Buchung ihrer Unterkunft warten, da angesichts der zweiten Runde des Vorverkaufs am 24. Januar 2026 die Zahl der verfügbaren Zimmer sinken und die Preise steigen könnten. Dies ließ auch Expedia-Sprecherin Susanne Dott verlauten: „Zwar sind aktuell noch viele Hotelzimmer in München verfügbar, wir rechnen aber damit, dass sich das nach dem Start des regulären Vorverkaufs sehr schnell ändern wird.“ Weiter heißt es: „Der Trend macht einmal mehr sichtbar, wie stark globale Popkultur das Reiseverhalten beeinflussen kann.“

