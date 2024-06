Bubbles: Was wurde eigentlich aus Michael Jacksons Affen?

Die gute Neuigkeit zuerst: Dem Schimpansen geht es blendend. Er hört heute noch die Musik seines früheren Herrchens.

15 Jahre nach dem Ableben seines Herrchens Michael Jackson, ist der ehemalige Hausaffe Bubbles wohlauf.

Das Tier, das an der Seite des Popstars vier Jahre lang durch Japan begleitete und auch auf unzähligen Fotos mit Jackson, in Musikclips und Filmen zu sehen war, ist inzwischen 41 Jahre.

Ein Affenleben voller Entspannung, Kunst und Kultur

Schon während der Lebzeiten des „King of Pop“ zog er von der Neverland-Ranch ins „Center For Great Apes“ um, wo er heute noch lebt. Wie „TMZ“ auf Berufung von Aussagen der Chefin des Centers berichtet, soll er in dem Park in Florida viel Auslauf haben und die dortigen Tunnelanlagen ebenso für sich nutzen wie die Nestbaumöglichkeiten.

Doch neben dem ganzen Relaxen würde es Bubbles auch immer wieder zur Kunst ziehen – er würde sich Farbe und Pinsel schnappen und malen. Auch Musik wäre ein Thema im Alltag des Primaten. So gibt es in dem Park immer mal wieder Songs für die Tiere zu hören, unter anderem auch Michael Jacksons Stücke mitsamt Musikvideos. Auf diese würde Bubbles jedoch nicht in besonderem Maße reagieren.

Weitere Facts zu Jacksons früherem Liebling: Mittlerweile bringt er 81 Kilo auf die Waage, er hält seine Mittagsschlafzeiten ein und über Mitbringsel von Jackson-Fans – wie Decken zum Einkuscheln oder auch Mangos – würde er sich freuen.