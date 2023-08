Paris Jackson: Internet-Trolle hetzen, sie solle sich umbringen – sie gibt Kontra

Weil sie keinen Post zum Geburtstag ihres verstorbenen Vaters teilte, machen Internet-Trolle Stress.

Am Dienstag (29. August) wäre der 2009 verstorbene King of Pop Michael Jackson 65 Jahre alt geworden. Fans nutzten den Tag dafür, das Leben und Werk des Künstlers zu feiern. Einige kritisierten jedoch Tochter Paris Jackson, da sie keinen öffentlichen Post zu dem Anlass in den sozialen Medien machte. Auf Instagram äußerte sich die Sängerin und Schauspielerin aber deutlich zu der Kritik und zu den Hasskommentaren, die sie zu dem Thema erhielt.

„Heute ist der Geburtstag meines Vaters und als er noch am Leben war, hat er es gehasst, wenn Leute seinen Geburtstag ansprachen, ihm gratulierten, ihn feierten. […] Er wollte eigentlich sogar, dass wir gar nicht wissen, wann sein Geburtstag ist, weil er nicht wollte, dass wir ihm eine Party schmeißen“, beginnt die 25-jährige in ihrem Video ihre Erklärung. „Aber die sozialen Medien sind scheinbar die Art und Weise, auf die Leute heute ihre Liebe und Zuneigung ausdrücken und wenn du jemandem nicht alles Gute über Social Media wünschst, heißt das wohl, dass man ihn nicht liebt oder sich für ihn interessiert“, führt sie weiter aus.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Paris Jackson fährt fort: „Es gibt Zeiten, in denen ich nichts an dem Geburtstag meines Vaters poste und die Leute verlieren ihren verdammten Verstand — sie sagen mir, ich soll mich umbringen und messen meine Liebe für meinen eigenen Vater daran, was ich auf Instagram poste“.

Tatsächlich stand die Sängerin am Dienstagabend als Opening-Act für Incubus auf der Bühne. In einem Videoclip zeigt sie, wie sie das Publikum über den Geburtstag ihres Vaters informierte und ihm öffentlich Tribut zollte. „Er steckte 50 Jahre lang Blut, Schweiß und Tränen und Liebe und Hingabe in die Dinge, die er tat, damit ich hier vor euch auf der Bühne stehen und in ein Mikrofon schreien kann“, erzählte sie der Menge. „Ich bin ihm alles schuldig.“

Zum Schluss des Videos teilte Jackson andere Möglichkeiten, ihren Vater an seinem Geburtstag zu ehren, die er ihrer Meinung mehr wertgeschätzt hätte: „Mein Vorschlag wäre, dass es immer Wege gibt, Bewusstsein für den Klimawandel zu steigern, Dinge für die Umwelt zu tun, Tierschutzaktivismus. Das waren Dinge, die er liebte und an denen er interessiert war. Wenn ihr ihn also an seinem Geburtstag huldigen und ehren wollt, wäre das mein Vorschlag“.