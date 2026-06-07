Samstag bei Rock am Ring 2026: Bilder von Electric Callboy und mehr

Kristina Baum
von 
Electric Callboy

Electric Callboy

Foto: Dieter Jakob. All rights reserved.

Mit dabei auch Volbeat, The Pretty Reckless, Ecca Vandal, Ice Nine Kills und Tom Morello.

Der Samstag von Rock am Ring 2026 in Bildern: Hier gibt es unsere Galerie vom zweiten Festivaltag zu sehen.

Auf der Utopia Stage führen Electric Callboy und Volbeat den Samstagabend an, während auf der Mandora Stage erst Marteria und später Bad Omens übernehmen – ein Programm, das zwischen Metalcore, Alternative Rock, Rap, Partymusik und Stadionrock pendelt.

Damit bietet der Samstag eine der dichtesten Running Orders des Wochenendes. Schon am Nachmittag stehen mit The Pretty Reckless und Tom Morello zwei international prominente Namen auf der Utopia Stage, bevor Three Days Grace am frühen Abend übernehmen. Auf der Mandora Stage laufen parallel Paleface Swiss, Bilmuri, Bury Tomorrow, Landmvrks und Ice Nine Kills, ehe Marteria und Bad Omens den späten Teil des Tages bestreiten.

Auf der Orbit Stage gehören unter anderem The Subways, Wargasm, Basement, Palaye Royale und H-Blockx zum Programm.

Der Samstag ist damit ein spannendes Gegenstück zum Nu-Metal-lastigen Freitag. Das Festival zeigt an Tag zwei, dass es Bands auf dem Schirm hat, die den aktuellen Zeitgeist und Musikgeschmack treffen.

Kristina Baum schreibt freiberuflich unter anderem für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Letlive. Fotos Rock am Ring 2026 Tom Morello Ecca Vandal Rock am Ring Bilder Volbeat Electric Callboy Ice Nine Kills
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