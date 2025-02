„Buffy“ mit Sarah Michelle Gellar könnte zurückkehren

Es wird angeblich an einer neuen „Buffy“-Staffel gearbeitet. Regie könnte Chloé Zhao übernehmen.

„Buffy“ is back? Medienberichten zufolge könnte Sarah Michelle Gellar bald wieder in die Rolle der bekannten Vampirjägerin schlüpfen. Es wird überlegt, die Sci-Fi-Serie, die von 1997 bis 2003 ausgestrahlt wurde, in frischer Form bald bei Hulu neu aufleben zu lassen.

Alles, was wir über das mögliche Reboot wissen

Laut „Deadline“ könnte Gellar nicht nur die Hauptrolle inne haben, sondern auch als Produzentin auf den Plan treten. Der aktuelle Stand: Hulu sei „kurz davor, einen Pilotenepisode zu bestellen“, bei dem „Nomadland“-Macherin und „Buffy“-Fan Chloé Zhao auf dem Regiestuhl Platz nehmen und die „Poker Face“-Autorinnen Nora und Lilla Zuckerman am Drehbuch schreiben, als Showrunner agieren und ebenfalls Produzentinnenparts würden.

Was hat Dolly Parton mit Vampiren zu tun?

Die Pläne sind schon so konkret, dass man auch schon über die ausführende Produktion sprechen könne – die scheint dann bei Dolly Parton zu liegen. Was die Musiklegende mit „Buffy“ am Hut hat? Ihre Produktionsfirma, Sandollar, hatte schon beim Original die Leitung. Sandollar ging soweit, die Arbeit am „Buffy“-Reboot offiziell zu bestätigen.

Zum „Buffy“-Ensemble

An Sarah Michelle Gellars Seite soll angeblich auch ein:e andere:r Vampirjäger:in sein. Doch mögliche Cast-Namen sind bisher nicht an die Öffentlichkeit gedrungen.

Was jedoch klar sein soll: Joss Whedon wird nicht – wie früher – als Macher der Slayer-Serie am Start sein. Obwohl er bei sieben Staffeln von „Buffy“ und auch beim Spin-off „Angel“ als Showrunner dabei war, würde man nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten wollen, da er in der Vergangenheit Cast-Gerüchten zufolge für eine toxische Atmosphäre am Set gesorgt hätte. Die Anschuldigungen wurden auch von Serien-Protagonist:innen wie Michelle Trachtenberg und Amber Benson sowie Charisma Carpenter hervorgebracht.