„Buffy“-Revival mit Sarah Michelle Gellar bestätigt!

Sarah Michelle Gellar hat das Revival von „Buffy – Im Bann der Dämonen“ offiziell bestätigt.

Mehr als 20 Jahre nach dem Finale von „Buffy – Im Bann der Dämonen“ steht fest: Die Vampirjägerin kehrt zurück! Sarah Michelle Gellar hat offiziell bestätigt, dass sie an einer Neuauflage der Kultserie beteiligt ist – und verspricht den Fans: „Das wird für euch sein.“

In einem Instagram-Post verriet die Schauspielerin, dass die ersten Gespräche bereits vor drei Jahren begannen. Produzentin Gail Berman brachte Gellar mit der Oscar-prämierten Regisseurin Chloé Zhao („Nomadland“) zusammen, die das Projekt nun maßgeblich vorantreibe. Während Gellar zunächst skeptisch war, führten intensive Gespräche dazu, dass die Drehbuchautorinnen Nora und Lilla Zuckerman (Poker Face, Fringe) hinzugezogen wurden, um das Konzept zu entwickeln.

Gellar habe deutlich gemacht, dass sie nur unter den richtigen Bedingungen zurückkehren wolle: „Ich verspreche euch, wir werden diese Show nur machen, wenn wir wissen, dass wir es richtig machen können. Und ich kann euch sagen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Was bisher über die neue „Buffy“-Serie bekannt ist

Die kommende Serie wird eine neue Jägerin ins Zentrum der Geschichte stellen, wobei Gellar in einer wiederkehrenden Rolle als Buffy Summers zu sehen sein wird. Neben Chloé Zhao als ausführende Produzentin und Regisseurin übernimmt 20th Television in Zusammenarbeit mit Searchlight TV die Produktion. Auch Gail Berman, die bereits die Originalserie produzierte, ist wieder an Bord – ebenso wie Dolly Parton, die damals als heimliche Mitproduzentin an Buffy beteiligt war.

Nicht involviert ist hingegen Joss Whedon, der Schöpfer der Originalserie. Nach Vorwürfen von Fehlverhalten am Set anderer Produktionen („Justice League“) bleibt er aus der Neuauflage heraus.

Der Kult um Buffy

Als „Buffy – Im Bann der Dämonen“ 1997 startete, war kaum abzusehen, welchen gewaltigen Einfluss die Serie auf Popkultur, Fantasy-Serien und das Frauenbild im Fernsehen haben würde. Mit einer starken weiblichen Hauptfigur, intelligentem Humor und einer Mischung aus Horror, Drama und Coming-of-Age war Buffy ihrer Zeit weit voraus.

Die Serie entwickelte sich schnell zum Kult: Sie etablierte das Konzept des „Monster der Woche“-Formats und machte serielle Erzählweisen populär, die heute in fast jeder Streaming-Produktion Standard sind. Serien wie „Supernatural“, „Stranger Things“ oder „The Vampire Diaries“ konnten sich da einiges abschauen.

Sarah Michelle Gellar wurde durch die Rolle der Buffy Summers zur Popkultur-Ikone, ebenso wie der Cast um Alyson Hannigan (Willow), David Boreanaz (Angel) und James Marsters (Spike). Der Soundtrack mit Bands wie Garbage, The Breeders und The Cranberries prägte zudem auch musikalisch eine ganze Generation. Die Nachricht über die Neuauflage wird daher für viele Fans eine Mischung aus Freude und Nostalgie auslösen.