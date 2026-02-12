James Van Der Beek verstorben: Hollywood-Stars trauern um den Schauspieler

Der „Dawson's Creek"-Star ist an Darmkrebs gestorben. Katie Holmes, Kesha, Ashton Kutcher und weitere Stars aus Film und Musik trauern.

James Van Der Beek ist am 11. Februar 2026 im Alter von 48 Jahren an den Folgen seiner Darmkrebserkrankung verstorben. Der Schauspieler wurde in den späten 1990er-Jahren als Dawson Leery in der Kultserie „Dawson’s Creek“ weltberühmt.

Seine Ehefrau Kimberly Van Der Beek teilte die Nachricht auf Instagram mit den Worten: „Unser geliebter James David Van Der Beek ist heute Morgen friedlich eingeschlafen. Er ist seinen letzten Tagen mit Mut, Glauben und Würde begegnet.“

Weggefährten nehmen Abschied

Schauspieler und Freund Mehcad Brooks schrieb in den Socials: „Bei dir gewesen zu sein in diesen vergangenen Tagen war die größte Ehre meines Lebens.“

Reese Witherspoon kommentierte: „Sende all meine Engel, um ihn nach Hause zu tragen.“ Lana Del Rey setzte ein rotes Herz.

Melissa Joan Hart zeigte sich „untröstlich“: „Er war ein wirklich netter Kerl, ein großartiger Vater, ein wunderbarer Schauspieler … Viel zu früh von uns gegangen.“ Van Der Beek hatte in ihrer Serie „Clarissa“ einen Gastauftritt – die beiden teilten dort Melissas ersten On-Screen-Kuss.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Selma Blair erinnerte an die gemeinsamen Anfänge in Hollywood und schrieb bewegende Worte über seine „bedingungslose Liebe“ zu seiner Familie. Dazu teilte sie ein Foto von sich mit James Van Der Beek.

Die „Dawson’s Creek“-Familie trauert

Katie Holmes veröffentlichte einen handgeschriebenen Abschiedsbrief.

Busy Philipps, seine Mitbewohnerin aus „Capeside“, schrieb: „Mein Herz schmerzt heute zutiefst für uns alle … für jeden, der James kannte und liebte … insbesondere für seine Eltern, seinen Bruder, seine Schwester – und natürlich für Kimberly und die Kinder.“

Chad Michael Murray nannte ihn „einen Giganten“, dessen Kunst und Menschlichkeit inspiriert hätten.

Mary-Margaret Humes, die in der Serie seine Mutter spielte, verabschiedete sich von ihrem „gnädigen Krieger“: „Ich werde dich immer lieben und bewundern. Unsere letzten Gespräche werden für immer einen Platz in meinem Herzen haben.“

Stars aus Musik, Film und Fernsehen

Ashton Kutcher schrieb auf X: „Hatte das Glück, diesen Typen zu kennen und mit ihm zu wachsen.“

In „Apartment 23“ spielte er an der Seite von Krysten Ritter. Sie erinnerte an ihren Co-Star mit den Worten: „Ein wunderschöner Mensch, innerlich wie äußerlich. Klug, witzig, einfühlsam, freundlich, talentiert und einfach pure Magie.“

Jennifer Garner sprach von einem „herzzerreißenden Verlust“ und Lance Bass verabschiedete sich mit den Worten: „Du hast diese Welt zu einem besseren Ort gemacht.“

Kesha teilte gemeinsame Fotos aus der Zeit ihres Musikvideos „Blow“.

Sarah Michelle Gellar schrieb unter die Bekanntgabe: „Fuck Cancer“ – und betonte, sein Vermächtnis werde weiterleben.

Alfonso Ribeiro, Co-Moderator von „Dancing with the Stars“, schrieb auf Instagram, er sei am Ende und habe James auf der Achterbahnfahrt seines Kampfes gegen den Krebs begleitet – von den Hochs, als es so aussah, als hätte er die Krankheit besiegt, bis zu den „zermürbenden Tiefs, als sie zurückkam“.

Ehemalige Wrestlerin und Schauspielerin Stacey Keibler postete ein Bild von Van Der Beek im Rollstuhl und bedankte sich für die gemeinsame Zeit: „Diese letzten Tage mit dir zu verbringen, war ein wahres Geschenk Gottes.“

Unterstützung für die Familie

Rumer Willis teilte einen GoFundMe-Spendenaufruf für Kimberly und die sechs Kinder. Auch zahlreiche weitere Prominente bekundeten ihre Solidarität.