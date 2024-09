Bushido wird zum Luxusmakler in Dubai

Zusammen mit seiner Frau will er sich im Immobiliengeschäft einen Namen machen.

Bushido, bürgerlich Anis Ferchichi, schlägt ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Nachdem der Rapper sich mit seiner Musik einen Namen machte, wechselt er nun in die Immobilienbranche. Gemeinsam mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi hat der 45-Jährige kürzlich die Maklerlizenz in Dubai erworben. In einer Instagram-Story teilte er stolz mit: „Meine Frau und ich sind jetzt offizielle Immobilienmakler in Dubai.“

Bushidos Einstieg ins Luxusimmobiliengeschäft

Schon seit dem Umzug seiner Familie nach Dubai im Sommer 2022 deutete sich an, dass Bushido nach neuen beruflichen Wegen sucht. Während er sich nach außen hin auf seine Musikkarriere fokussierte, sammelte er parallel Erfahrungen im Immobiliengeschäft. In Deutschland besaß Bushido bereits mehrere Immobilien und gründete eine eigene Firma. Nun setzt er diese Expertise in Dubai ein, um Luxuswohnungen zu verkaufen.

Bushidos neuer Job bleibt nicht nur hinter den Kulissen. In der Prime-Serie „Dream Deals“ tritt er als Mentor der jungen Maklerin Louisa Wagner auf. Obwohl er während der Dreharbeiten seine Lizenz noch nicht hatte, konnte er schon damals mit seiner Erfahrung punkten. Wagner berichtete, dass er ihr nicht nur Verkaufstipps gab, sondern auch wichtige Ratschläge für das richtige Mindset im umkämpften Immobilienmarkt von Dubai. „Gerade in dieser Branche sind Selbstbewusstsein und Durchsetzungsfähigkeit entscheidend“, so Wagner.

Zukunftspläne nach der „Alles wird gut“-Tournee 2026

Louisa Wagner ist überzeugt, dass Bushido beste Voraussetzungen mitbringt, um in der Immobilienbranche durchzustarten. Er habe bereits mehrere Immobilien in Dubai gekauft und bringe durch seine über 20-jährige Erfahrung ein breites Fachwissen mit. Auch seine Präsenz und Professionalität vor und hinter der Kamera hob sie hervor.

Doch Bushidos neue Karriere als Makler könnte nur ein Vorgeschmack auf seine großen Pläne für die Zukunft sein. Für das Jahr 2026 plant er seine Abschiedstournee „Alles wird gut“, die das Ende seiner Musikkarriere markieren wird. Danach will er keine Musik mehr machen und sich vollständig neuen Projekten widmen – möglicherweise also ganz dem Immobiliengeschäft in Dubai.