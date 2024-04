Buch über Bushido: So spricht Arafat Abou-Chaker „Klartext“

Vor Gericht blieb Arafat Abou-Chaker oft still. Nun nutzt er eine Buchveröffentlichung, um auszupacken.

Arafat Abou-Chaker hat am Samstag, den 13. April, über seine eigene Website ein 200 Seiten langes Buch veröffentlicht. Der Titel: „Klartext – Die wunderbare Vergangenheit des Herrn Bushido“. Das Werk soll seine Sicht der Geschehnisse mit Bushido präsentieren. Auf der Seite wird das Werk mit dem Zusatz „keine Lügen“ beworben.

Zum Hintergrund: Jahrelanger Rechtsstreit

2004 soll Arafat Abou-Chaker Bushido dabei geholfen haben, seinen Vertrag mit dem Label Aggro-Berlin aufzulösen. Im Gegenzug wurde der Clan-Chef zum Geschäftspartner des Rappers. 2018 dann der Bruch – Bushido warf Abou-Chaker und mehreren seiner Brüder Freiheitsberaubung, Erpressung, Nötigung, Körperverletzung, Beleidigung und Untreue vor. Der jahrelange Rechtsstreit gipfelte im Februar 2024 mit einem weitestgehenden Freispruch für Arafat-Abou Chaker und seine Brüder. Die Staatsanwaltschaft legte Revision gegen das Urteil ein.

Das erwartet Leser:innen

Während des Prozesses war Arafat Abou-Chaker die meiste Zeit still und ließ sich von seinem Rechtsbeistand vertreten. Mit „Klartext – Die wunderbare Vergangenheit des Herrn Bushido“ bricht er dieses Schweigen nun. Vom Kennenlernen der beiden Ex-Geschäftspartner im Jahr 2004, bis hin zum Prozess soll sein Werk alles abdecken.

Bushido hat sich bisher nicht zu dem Buch geäußert. Der Rapper befindet sich aktuell auf seiner Tour „König Für Immer“. Am 15. April tritt er in der Uber-Arena in Berlin auf.