Disarstar offenbart: Er macht Tischler-Lehre und ist Vater geworden

Disarstar hat sich auf Instagram mit Neuigkeiten bei seinen Fans gemeldet. Und mit seiner Caption sowie den geteilten Clips und Fotos überrascht er – denn von dem Rapper gibt es nicht nur News in Richtung Musik.

Eine Menge los

Von Disarstar heißt es auf seinem Insta-Account ganz umfangreich: „Vor mittlerweile über 2 Jahren komplett aufgehört mit Alkohol und co., vor knapp 1 1/2 Jahren überlegt Pause von Musik und mal was anderes zu machen, kurz darauf eine Ausbildung in Vollzeit in einer Möbel-Tischlerei angefangen (bin im zweiten Lehrjahr) und dann vor knapp einem Jahr Papa geworden.“

Hier geht‘s zum Instagram-Beitrag:

Aber neben der Meldung, dass der 31-jährige Hamburger nun abstinent lebt und auch mal ins Zweifeln in Bezug auf seinen Beruf kam, folgte auch ein neuer Track. „Saint-Tropez“ heißt das Stück und es wurde direkt mit einem Musikvideo veröffentlicht. Hier reinhören und -schauen:

Ob auch eine neue Platte folgen wird, ist aber unklar.

Disarstar rappt politisch

Die Songs des Musikers, der mit bürgerlichem Namen Gerrit Falius heißt, sieht er als einen Teil seiner politischen Arbeit. „Laut“ zufolge bezeichnet er sich als „Antikapitalisten, Antiimperialisten und Antifaschisten“.