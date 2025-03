Wer ist eigentlich Zah1de? 7 Fakten über die Rap-Newcomerin

Auto rast in Bäckerei: Saß Haftbefehl am Steuer?

Zah1de ist zwar erst 14 Jahre, aber trotzdem den meisten in ihrer Generation längst bekannt. Hier sind einmal alle wichtigen Informationen zum TikTok-Rap-Star im Überblick, sodass auch alle anderen ihren Namen und die Musik auf dem Schirm haben.

1. Die Basics

Zah1de wurde 2010 geboren, hat türkische Wurzeln und kommt aus Berlin. Viel mehr ist über ihren Background oder ihr Privatleben hat sie bisher nicht preisgegeben.

2. Erste Bekanntheit mit Tanz-Videos

Schon bevor Zah1de mit ihrer eigenen Musik anfing, war sie Teil der Berliner Tanzschule „Lunatix“ und in dem Zusammenhang auch immer wieder auf TikTok zu sehen. Seit 2023 postet sie auch Videos auf ihrem eigenen Account. Meistens tanzt sie darin – und das nicht unerfolgreich. Fast jeder Clip hat über eine Million Aufrufe. Insgesamt hat die Berlinerin 7,4 Millionen Follower:innen auf der Plattform.

3. Die ersten Schritte als Rapperin

2024 unterschrieb sie einen Vertrag beim Universal. Seitdem hat Zah1de drei Songs veröffentlicht: „TikTok sportlich“, „Ballert auf lautlos“ und „Mona Lisa Motion“. Vor allem durch ihre Aktivität auf TikTok hat sie sich eine starke Fanbase aufgebaut. Es gibt zahlreiche Videos, in denen zu ihren Stücken getanzt und gelipsynct wird. Und das Musikvideo zu ihrer Debütsingle zählt aktuell zehn Millionen Aufrufe.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

4. Negative Kommentare im Netz, aber nicht von ihr

Zum Song „Ballert auf lautlos“ kommentiert ein User dennoch abwertend: „Das ballert wirklich nur auf lautlos“. Ein weiterer schreibt: „2 Minuten meines Lebens verschwendet“. Oder auch: „Also wenn das die neue Generation von Hip Hop in deutschsprachigem räum ist dann Gute Nacht meine freunde wir sind Verloren!“ Sie selbst lässt sich davon jedoch nicht unterkriegen und zieht weiter mit Internetlingo und ihrer Art von Rap ihr Ding durch.

5. Immer wieder Deutschrap-Referenzen

Es gibt sie immer wieder, die Referenzen zum Deutschrap in ihren Tracks: Auf „Ballert auf lautlos“ hört man die bekannte „Weh“-Adlib von Lucio101. Und im aktuellen Song „Mona Lisa Motion“ recycelt die Newcomerin die wahrscheinlich bekannteste Zeile von Haftbefehl, denn sie rappt: „Chabos wissen wer Zah1de ist“. Angeblich musste das Musikvideo zum Song auch wegen eines Copyright-Claims von des Frankfurter Rappers wieder heruntergenommen werden.

6. Trotz des Hates in den Kommentarspalten findet sie auch innerhalb der Deutschrapszene Support

Lucio101 nutzte den Sound von „Ballert auf lautlos“ schon für ein TikTok-Video. Nura scheint ihre Tracks ebenfalls zu feiern und hat die Musikerin schon in ihren Videos gegen negative Kommentare verteidigt. „Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ihr müsst ihr einfach diesen Punkt geben, dass sie einen heftigen Song gemacht hat“, sagte sie beispielsweise.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

7. Der Gossip auf TikTok

Obwohl sie ihren Fokus scheinbar eher auf die Musik legt, steht die Berlinerin immer wieder im Mittelpunkt, wenn es zu Diskussionen bezüglich „Lunatix“ kommt. Es kursieren zahlreiche Videos und Kommentare auf TikTok, denen zufolge sie Beef mit dem ehemaligen Tanzschulen-Mitglied Chiara haben soll, die ebenfalls auf TikTok aktiv ist. Das Ganze wurde so intensiv diskutiert, dass das Thema sogar in den USA bekannt wurde. Alabama Barker, Tochter des Musikers Travis Barker, kommentierte diesbezüglich einmal „Zah1de is better“. Worum es bei dem Streit im Detail geht und welche Rolle Zah1des Manager und „Lunatix“-Chef Serdar Bogatekin dabei spielen soll, ist abgesehen von unbestätigten Gerüchten nicht bekannt.