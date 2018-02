By the Lake Festival 2018: Ticketverkauf hat begonnen

Zwar wird das Programm erst im April bekanntgegeben, ein Ticketkauf lohnt aber in jedem Fall: Beim By the Lake Festival spielten bereits Acts wie Laid Back, Liima, The Master Musicians of Jajouka led by Bachir Attar, Omar Souleyman, Cold Specks, Wildbirds & Peacedrums, Burnt Friedman & Jaki Liebezeit, Michael Rother, Janka Nabay & The Bubu Gang, Peter Broderick sings Arthur Russell und Perera Elsewhere.

Deswegen freuen wir uns auch in diesem Jahr auf das feine Festival beim Strandbad Weißensee mit Newcomern aus aller Welt, das wir auf jeden Fall vom Tretboot aus verfolgen werden, und präsentieren erneut das By the Lake 2018 in Berlin.

Der Vorverkauf hat am heutigen 20. Februar begonnen. Limitierte Early-Bird-Karten gibt es für 25 Euro, regulär kosten die Tickets 35 Euro – jeweils zuzüglich Gebühren. Kinder unter 12 Jahren haben (in Begleitung ihrer Eltern) freien Eintritt.

Veranstaltet wird das Festival von dem gleichnamigen Verein „By The Lake e.V“, der sich für die Musik- und Kulturförderung in Berlin engagieren will. Unterstützt wird der Verein dabei von vielen regionalen Partnern. Neben nachhaltiger Musik ist also auch für Ressourcen-schonende Cuisine aus lokalen Zutaten gesorgt.