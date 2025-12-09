Hanse Song Festival 2026 mit Die Höchste Eisenbahn und OSKA

Das Festival in Stade geht im April in die nächste Runde. Auch mit dabei: Wreckless Eric, Steiner & Madlaina & mehr.

Tragt es schon einmal in eure Kalender für das kommende Jahr ein: Das Hanse Song Festival findet wieder statt. Und zwar am 18. April 2026 – mit einem genreübergreifenden Musikprogramm in verschiedenen Veranstaltungsorten der Hansestadt. Zu den Headlinern zählen unter anderem Die Höchste Eisenbahn, Wreckless Eric und BC Camplight. MUSIKEXPRESS präsentiert natürlich.

Das Festival bietet eine Mischung aus etablierten Künstler:innen und Newcomer:innen verschiedener Musikrichtungen von Indie und Folk über Soul und Punk bis hin zu Jazz und HipHop. Die Veranstaltenden funktionieren für das eintägige Event mehrere historische und kulturelle Orte in Stade in Konzertlocations um.

Sechs Spielstätten in der Innenstadt

Als Veranstaltungsorte dienen die Stader Stadtkirchen, ein Gerichtssaal im Landgericht sowie das Museum Schwedenspeicher. Ergänzt werden diese durch die Seminarturnhalle, den Königsmarcksaal im historischen Rathaus und den Alten Schlachthof, in denen bereits regelmäßig Musik- und Kulturveranstaltungen stattfinden.

Die Acts im Überblick

Zu den internationalen Acts gehört der britische Musiker Wreckless Eric, der seit den 1970er Jahren mit Songs wie „Whole Wide World“ bekannt ist. Plus: BC Camplight tritt solo am Klavier auf. Aus dem Folk-Pop-Bereich kommen die Londoner Musikerin Naima Bock und die österreichische Künstlerin OSKA. Das Schweizer Duo Steiner & Madlaina sowie Ambre Ciel aus Montreal vertreten den Indie-Folk- und Kammerpop-Bereich.

Aus Deutschland sind unter anderem die Berliner Tausendsassa von Die Höchste Eisenbahn, sowie der NDW-Artist Der Moderne Man und auch die Indie-Gruppe Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen angekündigt. Die dänischen Musiker Svaneborg Kardyb steuern instrumentale Jazz- und Ambient-Elemente bei.

Zu den jüngeren Künstler:innen im Programm zählen Yola, der Musiker Yunus, der Rap mit Bratsche verbindet, sowie Elias, der HipHop und R’n’B mit Indie-Pop mischt. Ansa Sauermann präsentiert deutschsprachigen Songwriter-Pop, während die belgische Musikerin ISE mit Indie-Sound auftritt. Weitere Acts sind Laura Lee & The Jettes, Dennis Kiss, Huah! und die Hamburg Spinners mit Erobique.

Ein besonderer Programmpunkt ist „Reflektor Live“ mit Tocotronic-Bassist Jan Müller, der ein Gespräch mit Musiker Julian Knoth führt. Den Auftakt des Festivals gibt der „Tiny Wolves“-Chor vor dem Historischen Rathaus.

Hier zur Instagram-Ankündigung des Festivals:

Tickets und weitere Infos

Eintrittskarten für das Hanse Song Festival sind zum Preis von 55 Euro zuzüglich Gebühren erhältlich. Zusätzlich wird ein Kombiticket für das Hanse Song Festival und das MAMF (ebenfalls in Stade) für 100 Euro angeboten. Tickets können online über www.hansesongfestival.de gebucht werden, wo auch weitere Informationen zu allen Künstler:innen verfügbar sind.