Bieberchella: Zwischen Vorfreude und Demut

Justin Bieber feiert sein Comeback auf dem Coachella. Was ist schon bekannt?

Wie jedes Jahr wird das Coachella heiß erwartet. Heute beginnt das erste von zwei aufregenden Wochenenden, an denen sich die A-Prominenz in L.A. trifft – um Sets zu spielen oder zu erleben. In diesem Jahr jedoch kristallisiert sich eine besondere Vorfreude heraus, die wohl am langersehnten Live-Comeback von Justin Bieber liegt.

Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste der 32-jährige kanadische Sänger am 1. Februar 2023 seine Justice World Tour absagen. Geplant waren 124 Konzerte in Afrika, Asien, Europa, Nordamerika, Ozeanien und Südamerika. Nach dieser Absage folgte neben Verständnis auch Enttäuschung. Lange haben Fans gebangt, ob die Tour nachgeholt wird oder man ihn jemals wieder live sehen könnte.

Drei Jahre lang schien es still um seine musikalische Karriere, bis am 11. Juli 2025 ohne jegliche Promo sein Album erschien – 21 Songs, die die Hoffnung auf eine weitere Bieber-Ära geweckt haben.

Wann spielt Justin Bieber auf dem Coachella?

Nun scheint der Traum zum Greifen nah: Das Bieberchella steht vor der Tür. Vom 10. bis zum 12. und vom 17. bis zum 19. April 2026 öffnet das Coachella Valley Music and Arts Festival seine Pforten. Rund 125.000 Besucher:innen werden jährlich erwartet.

Wer das Netz durchforstet, stellt fest, dass ein enorm hoher Anteil der Besucher:innen stundenlange und kostenintensive Anreisen unternimmt, um IHN zu sehen – Justin Bieber, auf der Main Stage.

Spoiler-Warnung: Die Setlist wurde von Anwohner:innen, die Biebers Soundcheck im Garten hören konnten, bereits aufgezeichnet. An alle eingefleischten Fans: Bitte einmal festhalten.

Die geleakte Setlist von Justin Bieber

With You (Chris Brown Cover) – durch dieses Cover wurde er 2008 entdeckt

So Sick (Ne-Yo Cover)

Sorry

Favorite Girl

One Less Lonely Girl

Baby

All That Matters

Warum das Comeback so besonders ist

Eine Vielzahl von Beliebers, wie sich die Fanbase nennt, hat ihn nicht nur aufwachsen sehen, sondern ist mit ihm gemeinsam erwachsen geworden. Drei Jahre Bühnenabstinenz nach dem Ramsay-Hunt-Syndrom machen diesen Auftritt zu weit mehr als einem gewöhnlichen Festival-Set.

Fans zwischen Vorfreude und Frust

Neben der massiven Vorfreude ist auch große Demut zu spüren. Viele Fans, die auch Tickets für die abgesagte „Justice“-Tour hatten, sind schwer enttäuscht. Das Wort, das es am besten beschreibt, ist vermutlich FOMO – Fear of Missing Out.

Unzählige weinende Gesichter sprechen in ihre Handykameras, zeigen ihre verfallenden Konzerttickets oder wie sie im Grundschulalter schon Bieber-Merch trugen – da sie nicht zum Bieberchella erscheinen können. Was übertrieben wirken mag, verdeutlicht vor allem den Einfluss, den der Kanadier auf diese Generationen hatte.

Vor allem wird die Unmöglichkeit bemängelt, als durchschnittlich verdienender Mensch das Coachella zu besuchen – dabei stellt es derzeit die einzige Gelegenheit dar, Justin nach so vielen Jahren endlich wieder live zu erleben.

Im Laufe der Jahre hat sich das Festival immer mehr zu einem Netzwerk-Phänomen entwickelt. Ursprünglich sollte es sich von den stark kommerzialisierten Veranstaltungen abheben, doch mittlerweile gehört es zu den Top 5 der kommerziellsten Veranstaltungen weltweit. Es ist zum absoluten Hotspot für Prominenz und vor allem Influencer:innen geworden.

Coachella 2026 im Livestream schauen

Wer nicht dabei sein kann, hat die Möglichkeit, den Coachella-Livestream auf YouTube zu schauen. Justin Biebers Auftritt wird am Sonntag, dem 12. April, um 8:25 Uhr stattfinden.

Coachella 2026 im Stream: Alle Auftritte live auf YouTube