Capital Bra streamt Krankenhauseinlieferung live – Fans in Sorge

Mitten in der Nacht filmte Capital Bra seine eigene Einlieferung ins Krankenhaus auf TikTok. Jetzt hat sich der Rapper mit einem Statement an seine Fans gewandt.

In der Vergangenheit machte Capital Bra öffentlich, Probleme mit Drogen zu haben. Für eine längere Zeit nach dem Geständnis gab der Deutsch-Rapper an, clean zu sein. Ein aktueller TikTok-Stream macht Fans jedoch Sorgen.

Capital Bra musste ins Krankenhaus

In der Nacht des 19. April 2026 auf den 20. April 2026 war im Netz ein TikTok-Livestream des Rappers zu sehen. Darin filmte er sich selbst dabei, wie er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Währenddessen rief er immer wieder nach Hilfe.

„Wir helfen dir, das haben wir dir doch gesagt. Jetzt sind wir gleich am Krankenhaus. Bleib ganz entspannt. Alles gut,“ so versuchte ein Rettungssanitäter den Künstler zu beruhigen. Als der Sanitäter bemerkte, dass er gefilmt wird, schien er eher negativ darüber zu reagieren. Etwas unverständlich ist Capital Bra zu hören: „Das ist TikTok“, bevor er sich selbst zeigte.

„Was haben Sie denn für Drogen genommen?“

Im Krankenhaus lief der Stream weiter. Ein Arzt fragte den „Berlin lebt“-Interpreten, was er für Drogen genommen habe. „Xanax, Tilidin, Kokain“ lautete die Antwort. Auf die Frage nach dem Zeitpunkt der Einnahme antwortete er: „Gerade jetzt!“ Unter einer Panikattacke leidend fragte der Rapper: „Warum helfen Sie mir denn nicht?“ Mehr war dem Stream zunächst nicht zu entnehmen.

Statement nach Krankenhausaufenthalt

Mittlerweile wurde Capital Bra wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Über Instagram meldete er sich zu Wort und wandte sich aus einem Auto an seine Fans. „Bruder, ich war unterkühlt. Meine Hände sind immer noch kalt“, sagte er zu seinem Manager.

Auch an seine Fans richtete er ein paar Worte: „Leute, sorry. Ich wollte euch nicht zu viele Sorgen machen.“ Zudem regte er sich offenbar darüber auf, dass ihm nicht schnell genug geholfen wurde: „Nur weil man mal über Drogen getappt hat – das ist nicht cool! Dann musst du live gehen, gar nicht cool. Leute, es heißt nicht, dass ich nichts mit Drogen zu tun und welche genommen habe. Das hätte mich mein Leben kosten können. Es hätte alles passieren können. Ich hatte Angst um mein Leben, wenn ihr es genau wissen wollt.“

Auch Manager meldete sich zu Wort

Auch Manager Drilon Cocaj gab ein Statement via Instagram-Story ab. Darin erklärte er: „Er ist ein sehr guter Junge. Aber er hat leider eine Macke manchmal, was die Drogen angeht. Er war eigentlich sehr lange weg, aber ist wieder abgerutscht gestern.“ Gegen Ende des Statements ließ er verlauten, es sei wieder „alles gut“. Über den Rapper sagte er: „Er ist jetzt zu Hause und geht jetzt schlafen. Der Arzt meinte auch, es ist alles gut. Seine Werte sind gut.“