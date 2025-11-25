Tara Reid offenbart: Ihr wurden in einer Hotelbar K.o.-Tropfen verabreicht

Tara Reid

Tara Reid  |  Tara Reid wurden K.o.-Tropfen verabreicht.

Foto: Getty Images for : 2Hands Produc. Araya Doheny. All rights reserved.

Tara Reid wurden in einer Hotelbar in Chicago K.o.-Tropfen verabreicht. Die Schauspielerin verlor das Bewusstsein und kam ins Krankenhaus. Details zum Vorfall.

Tara Reid sind in einer Bar K.o.-Tropfen verabreicht worden. Nach eigenen Angaben besuchte sie eine Hotelbar in Chicago in der Nacht zum 23. November, als jemand ihr Getränk mit Drogen versetzte und sie ihr Bewusstsein verlor.

Erst im Krankenhaus zu sich gekommen

„TMZ“ ist im Besitz eines Videos, das zeigt, wie Notfallsanitäter die Schauspielerin auf einer Trage aus dem Hotel transportieren. Reid schilderte gegenüber dem Medium den Vorfall wie folgt: Sie habe in dem Hotel in Rosemont am späten Samstag eingecheckt und anschließend die Hotelbar für ein Getränk und eine Zigarette aufgesucht. Dort habe sie in der Lobby zufällig einige YouTuber getroffen. Mit einem von ihnen habe sie draußen eine Zigarette geraucht.

Als sie in die Hotelbar zurückgekehrt sei, erzählte sie laut „TMZ“, sei ihr Getränk – ein Glas Wein – mit einer Serviette bedeckt gewesen, die sie nicht dort platziert habe. Sie habe den Wein getrunken; das Nächste, an das sie sich erinnere, sei ihr Aufwachen im Krankenhaus gewesen.

Behörden bestätigen Sanitätereinsatz

Die Polizei von Rosemont bestätigte gegenüber „TMZ“, um 12:39 Uhr in der Nacht zum Sonntag einen Notruf wegen einer „kranken Person“ in dem Hotel erhalten zu haben. Notfallsanitäter:innen seien eingetroffen und hätten sich mit Hotelsicherheitskräften kurzgeschlossen. Die Betroffene sei ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Die Person, die das Video von der Szene aufgenommen hat, behauptete gegenüber „TMZ“, dass Tara Reid, bevor die Rettungssanitäter:innen eingetroffen seien, geschrien habe: „Ihr wisst nicht, wer ich bin. Ich bin berühmt. Ich bin Schauspielerin.“

Nur ein Glas Wein

Die 50-Jährige hat in der Vergangenheit Erfahrungen mit Substanzmissbrauch gemacht, die auch in der Boulevardpresse breitgetreten wurden. An dem Abend des Vorfalls habe sie aber nur ein Glas Wein getrunken, betonte sie laut „TMZ“. Tara Reid hat bislang noch keine Anzeige bei der Polizei erstattet.

