Capital Bra ist zurück: BERLIN LEBT 3 trotz Samra-Konflikt?

Capital Bra bestätigt BERLIN LEBT 3 in Instagram-Story. Das Kollabo-Album mit Samra könnte jedoch durch Konflikte gefährdet sein.

Capital Bra meldet sich nach seinem Rückfall in die Drogensucht auf Social Media zurück – mit einer frohen Botschaft für Fans der Album-Reihe BERLIN LEBT. In einer kürzlich hochgeladenen Instagram-Story bestätigte der Deutschrapper Teil 3 der Serie, aber wie es um die Zusammenarbeit mit Samra steht, wird dennoch nicht deutlich.

News zu neuer Platte in Flut von Instagram-Storys versteckt

Seit seinem öffentlichen Eingeständnis über den Drogen-Rückfall, das er mit blutiger Nase auf Social Media postete, wurde es für eine kurze Weile ruhig um den 31-Jährigen. In der Zwischenzeit gab der ehemalige Manager und gute Freund Drilon Updates via Storys aus seinem Thailand-Urlaub zum Gesundheitszustand des Rappers und dessen Betreuungsplänen. Capital Bra gehe es „den Umständen entsprechend aktuell so weit okay“, und der enge Vertraute Miriton betreue ihn auf Zypern – seiner Wahlheimat – „24/7“. Ein persönliches Update des Künstlers sollte erfolgen, wenn es ihm wieder besser gehe.

Dies ist wohl nun der Fall, denn Vladislav Balovatsky – wie er mit bürgerlichem Namen heißt – postete erst kürzlich in seinen Instagram-Storys fleißig Content zu seinen Mahlzeiten, Outfits und Twitch-Streams, allen voran mit dabei Miriton. Zwischen den ganzen Aktivitäten filmte er sich in einem Spiegel einer mutmaßlichen Hotel-Lobby und stellte die Frage: „BERLIN LEBT 3 kann kommen oder was?“ Gefolgt von einem Lacher und seiner Antwort darauf: „Kannst du aber annehmen, Großer! Berlin lebt Bra.“

Kollabo-Album in Gefahr?

Im Oktober 2025 kam Capital Bra bei Samras Berlin-Konzert als Überraschungsgast auf die Bühne, um seinen Teil des Hits „Tilidin“ vom Kollabo-Album BERLIN LEBT 2 aus dem Jahr 2019 zu performen. Nach dem Auftritt folgte ein gemeinsamer Instagram-Post der Künstler. Darin bestätigten sie, dass das Nachfolgealbum BERLIN LEBT 3 ebenfalls eine Zusammenarbeit wird. Ein Release-Date gaben die beiden noch nicht bekannt.

Hier die Ankündigung ansehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Während eines Twitch-Livestreams – kurz vor seinem Rückfall-Geständnis mit blutiger Nase – warf Capital Bra seinem Kollegen vor, ihn bei seinem Versuch, clean zu werden, im Stich gelassen und ihm nicht mit Rat und Tat zur Seite gestanden zu haben. Samra, der seine eigene Drogensucht besiegte, antwortete daraufhin prompt mit einer Instagram-Story. Darin erklärt der 30-Jährige, dass die getätigten Aussagen des Künstlers auf Social Media „nicht der Wahrheit“ entsprechen würden. Er erklärte weiter: „Ich habe dir oft erzählt, dass und vor allem wie ich es aus diesem Drogensumpf rausgeschafft habe.“

Der Rapper, der während BERLIN LEBT 2 mit Capital Bra in einem Newcomer-Mentor-Verhältnis stand, bezeichnete ihn in dem Post als „Freund“. Es ist jedoch nicht klar, ob die Aussagen von Capital Bra erneut einen Keil zwischen die beiden und somit auch zwischen das Projekt getrieben hat. Falls BERLIN LEBT 3 eine Zusammenarbeit bleibt, wäre das die erste gemeinsame Musik-Release der beiden Künstler seit fast fünf Jahren – Samra hat sich zu den Album-News seines Kollegen jedenfalls noch nicht geäußert.

