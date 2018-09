„Captain Marvel“-Trailer: Brie Larson wird endlich Teil der Avengers

Die große Storyline im Marvel-Universum führte im April dazu, dass Schurke Thanos (Josh Brolin) in „Infinity War“ mit einem Fingerschnipsen die Hälfte aller Lebewesen im Universum auslöschte. Die Rettung für Menschheit und Bewohner anderer Planeten wird von Brie Larson gespielt und heißt „Captain Marvel“. Im Abspann von „Infinity War“ wird sie gerufen, im Mai 2019 wird sie dann wohl gemeinsam mit den Avengers die Welt retten.

Die Figur wird erstmals am 7. März 2019 in den Kinos zu sehen sein, Anna Boden und Ryan Fleck inszenieren den Film, der nicht in der Gegenwart, sondern in den 90ern spielen wird. Brie Larson spielt die Pilotin Carol Danvers, die zu „Captain Marvel“ wird und gegen eine Alien-Rasse kämpft, die wahrscheinlich nach Weltherrschaft strebt. Der Clou: Da der Film in der Vergangenheit spielt, werden einige bereits bekannte Gesichter wieder zu sehen sein. Darunter der in „Guardians of the Galaxy“ getötete Ronan (Lee Pace) und der Geheimagent Coulson (Clark Gregg), der zuletzt im ersten „Avengers“-Film 2012 zu sehen war.

Der erste Trailer zum Film ist nun erscheinen, hier könnt Ihr ihn Euch direkt anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=Z1BCujX3pw8

Gespannt sind Fans der Reihe aber vor allem auf den Auftritt von Samuel L. Jackson. Als einäugiger Nick Fury ist er seit fast zehn Jahren im Ensemble des Franchise, nun wird er digital 20 Jahre verjüngt zu sehen sein. Jackson darf endlich ohne Augenklappe spielen, dafür wird aber via Computer eine digitale Maske über ihn gelegt. Die Technologie dafür hat Disney bereits in vergangenen Filmen erprobt, Michael Douglas und Johnny Depp wurden zuletzt ebenso digital verjüngt wie Robert Downey Jr.