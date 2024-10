Protest gegen KI: Robert Smith, Radiohead, Björn Ulvaeus uvm. dabei

Sie haben sich mit ihrer Unterschrift gegen das Training der Künstlicher Intelligenz mit ihrer Musik ausgesprochen.

Um es offiziell zu machen: Mehrere Künstler:innen haben sich in einem offenen Brief gegen die Nutzung ihrer künstlerischen Arbeit zum Training von Künstlicher Intelligenz (KI) ausgesprochen. Der Grund: KI stelle eine Bedrohung für ihren Lebensunterhalt dar. Immer mehr bekannte Gesichter ergänzen ihre Unterschrift auf dieser dem Brief beigelegten Liste.

Künstliche Intelligenz soll nicht mit der Musik von The Cure gefüttert werden

Nun haben sich auch Artists wie Radiohead, Robert Smith von The Cure und Billy Bragg gegen die „unlizenzierte Nutzung kreativer Werke für das Training generativer KI“ positioniert. Am Dienstag, den 22. Oktober, haben sie einen Protestbrief gegen die Nutzung ihrer Musik durch KI unterzeichnet vorgelegt. Bereits mehr als 10.500 Schauspieler:innen, Musiker:innen und Autor:innen gehören bereits zu den Unterschreibenden. Die Liste an kreativen Köpfen, die sich dem Protest anschließen, weitet sich aber immer mehr aus.

Darum geht es in dem Protestbrief

Die „Erklärung zum KI-Training“ besagt: „Die unlizenzierte Nutzung kreativer Werke für das Training generativer KI ist eine große, ungerechte Bedrohung für den Lebensunterhalt der Menschen, die hinter diesen Werken stehen, und darf nicht zugelassen werden.“ Die künstlerisch Tätigen befürchten, dass ihre Jobs wegen der verstärkten KI-Verwendung in naher Zukunft an Wert verlieren – oder gar überflüssig sein werden. Künstliche Intelligenz hat keine Schwierigkeiten damit, beispielsweise Stimmen von Artists so gut zu imitieren, dass sie wie die Originale klingen. Damit ist sie auch in der Lage, „neue Werke“ von den einzelnen Musiker:innen zu erschaffen – ohne, dass die wahren Talente dahinter etwas davon mitbekommen, der Ausrichtung des Outputs zustimmen oder gar gebührend Gage dafür bekommen müssen.

Auch Max Richter und Abbas Björn Ulvaeus dagegen

Weitere Kunstschaffende, die den offenen Brief ebenso unterschrieben haben, sind zum Beispiel: Björn Ulvaeus von Abba, Aurora, Max Richter, Julianne Moore, Kate McKinnon und Emily St. John Mandel.

Bereits im vergangenen April protestierten auch Billie Eilish, R.E.M. und Nicki Minaj in einem separaten Schriftstück mit ihrer Unterschrift gegen den „räuberischen Einsatz von KI“ in der Musikbranche.