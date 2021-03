Cardi B ist offiziell die erste Rapperin mit einer Diamant-Auszeichnung

Cardi Bs gefeierte Hit-Single „Bodak Yellow“ hat am Internationalen Frauentag Geschichte geschrieben. Zur großen Überraschung von Cardi B wurde der 2017 veröffentlichte Track die erste diamantenzertifizierte Single einer Rapperin überhaupt. Die RIAA machte es offiziell, indem sie die Diamant-Plakette zur Datenbank ihrer Website hinzufügte und Cardi B später mit einem Tweet am Dienstag (9. März) gratulierte.

Atlantic Records überraschte Cardi mit der erfreulichen Nachricht in einem Restaurant, wo Führungskräfte ihr die Diamant-Plakette für „Bodak Yellow“ überreichten. Außerdem gratulierten sie ihr auch dazu, dass „WAP“ mit Megan Thee Stallion in weniger als einem Kalenderjahr fünffach Platin erreicht hat und somit bereits auf halbem Weg zur Diamant-Auszeichnung ist.

You guys are going to be so happy .I’m soo happy!!! pic.twitter.com/vJi0lORn3k

Auf Twitter feuerte sie gegen einen User zurück, der behauptete, dass der Rapper Kodak Black nicht die gebührende Anerkennung für den Erfolg des Liedes erhalten habe. Cardi B ließ sich für „Bodak Yellow“ nämlich vom Song „No Flockin“ des Rappers inspirieren. Cardi B konterte diese Behauptung allerdings gekonnt.

He got credit on the song WE both getting rich with the song till we die ..The song is called Bodak Yellow for a reason .You hoes get on this app saying the dumbest shit . https://t.co/3zShXV25Qx pic.twitter.com/Gt3GqoltUm

— iamcardib (@iamcardib) March 9, 2021