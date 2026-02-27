„Moulin Rouge!“: Megan Thee Stallion schreibt Broadway-Geschichte

Erstmals übernimmt eine Frau die Zidler-Rolle in „Moulin Rouge!“ – und es ist Megan Thee Stallion. Was ihr Debüt so besonders macht.

Die amerikanische Rapperin Megan Thee Stallion gibt im Frühjahr 2026 ihr Debüt am Broadway. In „Moulin Rouge! The Musical“ übernimmt sie die Rolle des Nachtclub-Impresarios Zidler – eine Figur, die traditionell männlich besetzt wird. Thee Stallion ist die erste weibliche Darstellerin in dieser Rolle. Die achtwöchige Engagement-Periode beginnt am 24. März 2026 im Al Hirschfeld Theater in New York und endet am 17. Mai 2026. Megan spielt während dieser Zeit alle vorgesehenen Vorstellungen, mit Ausnahme der beiden Shows am 2. Mai. Die Produktion selbst gibt voraussichtlich am 26. Juli 2026 ihre letzte Broadway-Vorstellung.

Die Rolle des Zidler

Die Figur des Zidler – im Filmklassiker ursprünglich Harold Zidler – ist das pulsierende Herz des Cabarets von Moulin Rouge und fungiert als Erzähler und Gastgeber des gesamten Spektakels. Frühere Darsteller in dieser Rolle waren unter anderem Boy George, Wayne Brady und zuletzt Bob The Drag Queen, der seine Verpflichtung am 22. März beendet, bevor Megan übernimmt.

Produzentin Carmen Pavlovic bezeichnete Megans Verpflichtung als einen der größten Momente in der Geschichte der Show. Sie betonte, diese Besetzung sei nicht nur ein Höhepunkt der letzten Phase der Produktion, sondern auch ein bedeutender Schritt in der Entwicklung des Musicals selbst.

Integration eigener Musik

Neben dem historischen Casting gibt es Hinweise, dass das Musical Elemente aus Megan Thee Stallions eigenem Repertoire einfließen lassen könnte. Pavlovic erklärte: „Wir möchten, dass unsere Show mit einem spektakulären Knall endet, und Megan ist die Naturgewalt, die uns dorthin führen wird. Und ja, es wird einen Hauch von Musik aus ihrem eigenen ikonischen Repertoire geben. Es ist ein unverzichtbarer Moment sowohl für Megans Fans als auch für unsere.“

Das Musical ist als Jukebox-Show konzipiert und kombiniert bereits Hits aus über sieben Jahrzehnten Popmusik – von den Rolling Stones über Outkast bis Britney Spears.

Megan Thee Stallion auf der Theaterbühne

Für Megan Thee Stallion bedeutet die Broadway-Debütrolle einen kreativen Schritt außerhalb ihres etablierten Musik- und Filmschaffens. Zu ihrer Besetzung äußerte sie sich wie folgt: „Ich habe immer daran geglaubt, mich kreativ weiterzuentwickeln, und das Theater ist definitiv eine neue Chance, die ich mit Begeisterung ergreifen möchte. Der Broadway verlangt ein anderes Maß an Disziplin, Vorbereitung und Erzählkunst, aber ich bin bereit für diese Herausforderung und kann es kaum erwarten, den Hotties eine neue Seite von mir zu zeigen.“

Neben einer erfolgreichen Musikkarriere mit mehreren Grammy-Auszeichnungen hat sie Schauspielerfahrung in Filmen wie „Dicks: The Musical“ sowie in den TV-Produktionen „She-Hulk: Attorney at Law“ und „P-Valley“ gesammelt. Zuletzt hatte sie einen Gastauftritt in der NBC-Comedy „The Fall and Rise of Reggie Dinkins“, in der ihre Figur Denise eine Beziehung zur Rolle von Daniel Radcliffe entwickelt.