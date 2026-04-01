Megan Thee Stallion bricht „Moulin Rouge“-Auftritt ab – Krankenhaus-Alarm

Mitten in der Show kollabiert: Megan Thee Stallion wurde nach ihrem „Moulin Rouge“-Auftritt ins Krankenhaus gebracht. Was ist passiert?

Megan Thee Stallion musste ihre „Moulin-Rouge“-Show unterbrechen. Die Rapperin ist seit Kurzem Teil des Ensembles von „Moulin Rouge! The Musical“ in New York.

Bekannt für Hits wie „Savage“, „WAP“ und „Body“, gewann sie im Jahr 2021 drei Grammys: für den besten Rap Song, Best New Artist und die beste Rap Performance.

Broadway-Debüt erst vor einer Woche

Megan Thee Stallion feierte ihr Broadway-Debüt erst vor einer Woche, am 24. März. Auf Instagram schrieb sie zur Bekanntmachung: „HOTTIES I’M ON BROADWAY!!“ Nach der Veröffentlichung der neuen Besetzung im Februar erklärte sie ebenfalls: „Auf die Broadway-Bühne zu treten und Teil des Teams von „Moulin Rouge! The Musical“ zu werden, ist eine absolute Ehre. Ich habe immer daran geglaubt, mich kreativ weiterzuentwickeln, und das Theater ist definitiv eine neue Chance, auf die ich mich sehr freue.“

Erste weibliche Besetzung der Hauptrolle

In dem Musical spielt die Rapperin die Rolle des „Zidler“ und sollte diese bis zum 17. Mai 2026 innehaben. Der Charakter basiert auf dem Direktor und Mitbegründer des Varietétheaters „Moulin Rouge“ in Paris, Charles Ziegler. Damit übernimmt sie die Hauptrolle des Musicals, das sich an dem Film von Regisseur Baz Luhrmann aus dem Jahr 2001 orientiert. Im Musical „Harold Zidler“ genannt, war die Rolle ursprünglich mit Danny Burstein besetzt, der dafür sogar einen Tony Award erhielt. Zuletzt hatte Bob the Drag Queen die Rolle auf die Bühne gebracht. Megan Thee Stallion ist die erste weibliche Besetzung dieser Hauptrolle. Darüber hinaus bringt sie zwei ihrer Hits in die Show: „Savage“ und „Body“ werden in der neuen Vorführung präsentiert.

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Show unterbrochen

Nun ist es aber auch schon wieder aus mit dem Traum. Die Vorstellung am Dienstagabend musste unterbrochen werden, da es der 31-jährigen Megan Thee Stallion während der Performance gesundheitlich schlechter wurde.

Die Entertainment-Nachrichtenkorrespondentin Loren LoRosa berichtete auf X, dass Megan in einigen Eröffnungsszenen zu sehen gewesen sei, bevor die Show gestoppt wurde. Das Publikum wurde gebeten, sitzen zu bleiben. Nach einiger Zeit wurde die Vorführung fortgesetzt – jedoch ohne die Rapperin in der Hauptrolle, die durch eine Zweitbesetzung ersetzt wurde.

Megan Thee Stallion wurde Berichten zufolge direkt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und dort untersucht. Weitere Updates würden geteilt, sobald es neue Informationen gebe, erklärte ein Sprecher gegenüber US-Medien. Was genau die Rapperin hat, ist derzeit nicht bekannt. Ihr Haarstylist schrieb auf X: „Lasst uns alle für Megan beten, wir sind gerade alle im Krankenhaus.“

UPDATE: Die Rapperin meldete sich noch am Mittwoch, dem 1. April, aus dem Krankenhaus. Sie erklärte, sie habe einen Schwächeanfall erlitten und gedacht, sie würde auf der Bühne in Ohnmacht fallen. „Vergangene Nacht war ein echter Weckruf für mich. Ich bin in letzter Zeit ständig über meine Grenzen gegangen, bin völlig erschöpft gewesen und mein Körper hat schließlich gesagt: Es reicht.“, erklärte sie. Die Sängerin hatte sich in ihrer ersten Broadway-Woche offenbar überanstrengt. Ab Donnerstag soll Megan Thee Stallion bereits wieder auf der Bühne zu sehen sein.