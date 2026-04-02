„Moulin Rouge“: Megan Thee Stallion nach Krankenhaus-Einlieferung entlassen

Megan Thee Stallion musste ihren „Moulin Rouge“-Auftritt am Broadway abbrechen. Extreme Erschöpfung und Dehydrierung ließen sie ins Krankenhaus. Alle Infos zum Comeback.

Die US-Rapperin Megan Thee Stallion bewies zuletzt ihre Vielseitigkeit, indem sie als erste Frau auf der Bühne des Broadways im Musical „Moulin Rouge“ die Rolle des Zidlers übernahm. Geplant war ein achtwöchiger Showrun, den die Musikerin nun jedoch unterbrechen musste. Am 31. März 2026 ereignete sich während einer der Vorstellungen ein Zwischenfall: Die Performerin fühlte sich von einem Moment auf den anderen unwohl, kollabierte und musste den Auftritt aus medizinischen Gründen abbrechen. In der Folge wurde auch der Rest der Aufführung abgebrochen. Unter der Sorge vieler Fans wurde sie anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Nun gibt es aktuelle Informationen zu ihrem Zustand.

„Extreme Erschöpfung“

Die Fans können vorerst aufatmen. Aus dem Lager von Megan Thee Stallion kam ein Update bezüglich ihres Gesundheitszustands. Die 31-Jährige wurde mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen und befindet sich nun in einer Ruhephase, um sich zu erholen. Ihre Ärzte veröffentlichten zudem ein Statement, in dem die Ursachen für ihren Ausfall benannt wurden: Als Gründe für den Abbruch ihres Auftritts wurden die Symptome „extreme Erschöpfung, Dehydrierung, Gefäßverengung und niedrige Stoffwechselwerte“ angegeben.

Kurz nach dem Vorfall äußerte sich ein Repräsentant der Rapperin gegenüber „Billboard“ wie folgt: „Megan fühlte sich plötzlich sehr unwohl und wurde umgehend in ein örtliches Krankenhaus gebracht.“

Wie geht es mit „Moulin Rouge“ weiter?

Viele fragen sich natürlich, wie es mit den Aufführungen des Musicals weitergehen wird. Hierzu meldete sich am 1. April 2026 auch der Ticketanbieter AGT Tickets zu Wort: „Sie freut sich darauf, am Donnerstag ihre Rolle als Zidler in „Moulin Rouge“ wieder aufzunehmen.“ Bei besagtem Donnerstag handelt es sich um den heutigen 2. April 2026. Angesichts der Tatsache, dass die Sängerin erst heute aus dem Krankenhaus entlassen wurde und sich nun in einer Ruhephase befindet, ist ein Comeback auf der Bühne am heutigen Tag jedoch eher unwahrscheinlich.

Ein weiteres Statement des Ticketanbieters oder von Megan Thee Stallion persönlich gab es diesbezüglich bislang nicht. Wann sie ihre Tätigkeit im Broadway-Musical fortsetzen wird, bleibt daher abzuwarten.