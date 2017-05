Carl Barât sagt, dass bald ein neues Libertines-Album kommt

Mit einigermaßen großem Brimborium erschien im Herbst 2015 ein neues Album von The Libertines. ANTHEMS FOR DOOMED YOUTH beinhaltete ihre erste neue Musik seit über elf Jahren – damals, 2004, erschien ihr zweites Album THE LIBERTINES, dass das frühe Ende dieser so hervorragenden wie kaputten Band um Carl Barât und Pete Doherty besiegelte. 2010 und ein paar Soloprojekte, Bandgründungen, Drogenskandale und Klatschheadlines später traten sie erstmals wieder gemeinsam live auf, die richtige Live-Reunion folgte 2014. Und seitdem scheinen zumindest die einstigen Streithähne Barât und Doherty wieder mit sich selbst im Reinen zu sein.

Schon bei der Veröffentlichung von ANTHEMS FOR DOOMED YOUTH war die Rede davon, dass diese Platte keine einmalige Sache gewesen sei. Man wolle weiter neue Alben rausbringen, und diese an sich schon frohe Botschaft wird nun immer konkreter: In einem neuen Interview hat Carl Barât bestätigt, dass ein neues Libertines-Album bald käme: „Yeah. We’re doing everything we can. We’ve got so much material and so much still to do and say.”

https://youtu.be/lcGTWJj0Hmo?t=9m40s Video can’t be loaded: This Feeling TV show 1 w/ Carl Barat, Slaves, Martin Compston, DMA’s, Black Honey + Tom Grennan (https://youtu.be/lcGTWJj0Hmo?t=9m40s)

Barât sprach auch über die Pläne seiner Band, ein eigenes Hotel zu eröffnen, das außerdem als Bar, Restaurant und Aufnahmestudio funktionieren soll. „We’re jumping through hoops – the last thing we’re waiting on is getting the planning permission. If that goes through then we’re in business and rolling with a place to make a record, place to rehearse, place to write, a place to do whatever we want really”, sagte der Sänger, Gitarrist und Familienvater. Dem britischen NME wusste Barât schon im Februar über die musikalische Zukunft der Libertines zu berichten : „We’ve still got fucking two decades’ of stuff, and we’ve still got a lot to write about. There’s a lot of water yet to go under the bridge in many ways so yeah, there’s plenty to do.”