„Carpool Karaoke“-Finale: Adele überrascht James Corden

Adele überraschte ihren guten Freund James Corden in Los Angeles. Sie drehten gemeinsam die letzte Folge von Cordens YouTube-Reihe „Carpool Karaoke“.

James Corden hatte bereits 2022 angekündigt, dass er seine „Late Late Show“ und die beliebte YouTube-Reihe „Carpool Karaoke“ nicht mehr fortsetzen wird. Der Brite wolle mit seiner Familie aus den USA wieder nach England ziehen. Nun erschien die letzte Folge von „Carpool Karaoke“ auf YouTube – mit Cordens guter Freundin Adele.

Die 34-Jährige überraschte Corden in seinem Haus in Los Angeles und lud ihn ein, mit ihr ins Auto zu steigen. Üblicherweise sitzt der Moderator bei seiner Show am Steuer. Im YouTube-Video sind die beiden zu sehen, wie sie einige von Adeles größten Hits – etwa „Rolling in the Deep“, „Hometown Glory“ und „I Drink Wine“ – schmettern. Adele deckte sogar ein Geheimnis über „I Drink Wine“ auf: Die Grammy-Preisträgerin habe das Lied nach einem sehr persönlichen Gespräch mit James Corden geschrieben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Das ist das allerletzte Mal, dass ich das tue, und es hat mich umgehauen, dass du das für mich getan hast“, sagte Corden während der Fahrt. Die letzte Folge von „The Late Late Show“ wird am Donnerstag (27. April) im US-Fernsehen auf CBS und Paramount+ ausgestrahlt. 2016 hatten Adele und Corden schon einmal ein gemeinsames „Carpool Karaoke“ veröffentlicht. Mit 260 Millionen Klicks ist jene Folge Cordens meistgeklickter YouTube-Clip.