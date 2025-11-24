Lenny Kravitz: Schockmoment bei Gig – Fan reißt ihm 4 Dreadlocks aus

Ein Fan zerrt Lenny Kravitz Dreadlocks aus – und der Vorfall ist nicht der einzige. Warum auch Übergriffigkeiten bei Konzerten von Halsey, Billie Eilish und Dua Lipa empören.

In den vergangenen Wochen wurden mehrfach Übergriffigkeiten von Konzertbesucher:innen gegenüber Künstler:innen verzeichnet. Am 21. November streckte ein Gast während einer Show in Brisbane die Hand energisch nach Lenny Kravitz aus – und riss dem Sänger vier Dreadlocks aus.

„Wisst ihr, wie fest man ziehen muss, um die aus meinem Kopf zu reißen?“

Traditionell spielt Kravitz „Let Love Rule“ als Zugabe und läuft dabei durch das Publikum. Und genau bei diesem Part kam ihm eine Frau so nah, dass sie sogar nach seiner Haarpracht greifen konnte. Konkret hieß es vom Rockstar dazu in seiner Instagram-Story dazu: „Als ich zu ‚Let Love Rule‘ rausging, riss mir eine sehr aufgeregte junge Dame vier Dreadlocks aus dem Hinterkopf.“ Und weiter fragte er rhetorisch in dem Clip: „Wisst ihr, wie fest man ziehen muss, um die aus meinem Kopf zu reißen?“

Lenny Kravitz macht weiter wie gehabt

Dennoch will sich der Musiker nicht vom Fan-Kontakt abhalten lassen. So erklärte er in der Instagram-Story weiter: „Verdammt, Baby. Wie auch immer, ich werde nicht aufhören, für ‚Let Love Rule‘ ins Publikum zu kommen, denn das ist es, was wir tun. Das ist unser gemeinsamer Moment. Brisbane, ihr seid wild. Ich liebe euch.“

Hier den gesamten Clip von Kravitz dazu ansehen:

Halsey von Fan begrapscht

Kravitz ist nicht der einzige Artist, der zuletzt unangemessenes Verhalten von Zuschauer:innen erlebt hat. Halsey wurde am 4. November bei einem Konzert in Washington von einem Fan begrapscht. Ein Video, das in den sozialen Medien viral ging, zeigt, wie sie „Is There Somewhere“ singt und dem Publikum dabei nahekommt. Was dann passiert: Ein Konzertbesucher legt Halsey seine Hand auf den Oberschenkel und schiebt sie schließlich unter ihren Lederrock. Ein Sicherheitsbeamter beendete den Übergriff und Halsey setzte ihren Auftritt ohne jegliche Unterbrechung fort.

Dua Lipa wurde ebenfalls unangemessen angefasst

Ähnlich erging es auch Dua Lipa Anfang Oktober in Los Angeles, als ein Fan die Künstlerin während einer Fotomöglichkeit in der ersten Reihe unangemessen berührte. Siehe hier:

Billie Eilish live brutal angegriffen

Erst vor Kurzem hatte ein Vorfall bei einem Konzert von Billie Eilish erneut die Sicherheit von Künstler:innen in den Fokus gerückt. Ein Besucher versuchte am 9. Oktober in Miami, Eilish brutal in die Menge zu zerren, als sie sich den Fans näherte. Bevor Sicherheitspersonal den Mann aus der Arena entfernte, setzte sich ein Mädchen mit rotem Bandana für Eilish ein – und ging damit in den sozialen Medien viral.

Der Fan, der Eilish grob anging, muss jedoch keine weiteren Konsequenzen fürchten. In einer Erklärung gegenüber „Entertainment Weekly“ teilte die Polizei von Miami mit: „Die Person wurde aus dem Kaseya Center verwiesen. Das war alles.“

„Fans haben Manieren verlernt“

Künstler:innen wie Billie Eilish haben in den vergangenen Jahren wiederholt Zusammenstöße mit Fans erlebt. Zunehmend werden daher Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Performer:innen geäußert. 2023 kritisierte Adele laut „Independent“, dass Fans vergessen hätten, wie man sich bei Shows zu benehmen habe.

Zuvor hatte es eine Reihe von Vorfällen gegeben, bei denen Popkünstler:innen wie Lady Gaga, Harry Styles und Taylor Swift durch von Fans auf die Bühne geschleuderte Gegenstände getroffen wurden – von Lebensmitteln wie Kohl über elektronische Geräte wie Handys bis hin zu Rosen und Schmuck. Auch Billie Eilish wurde 2024 während ihrer „Hit Me Hard and Soft“-Tour von einem Gegenstand im Gesicht getroffen und musste ihr Lied für einige Sekunden unterbrechen.