Adele kehrt zurück: Erster neuer Song seit fünf Jahren – für einen Film

5 Jahre Studiopause, dann das: Adele nimmt einen Song für „Cry To Heaven“ auf & gibt ihr Schauspieldebüt.

Adele hat sich in den vergangenen fünf Jahren weitgehend aus dem Musikstudio zurückgezogen. Nun berichtet „The Sun“, dass sie wieder an neuen Tracks arbeitet – allerdings nicht für ein klassisches Album. Stattdessen richtet sie ihren Fokus verstärkt auf die Schauspielerei.

Für ihr Filmdebüt hat sie sich auch musikalisch neu ausprobiert. In dem Film „Cry To Heaven“, inszeniert von Regisseur und Modedesigner Tom Ford, übernimmt sie eine Rolle. An ihrer Seite stehen unter anderem Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth und Nicholas Hoult.

Vorbilder Whitney Houston und Barbra Streisand

Mit dem Karrierewechsel eifert Adele ihren Idolen nach: Whitney Houston, die mit „Bodyguard“ eine große Filmrolle annahm, und Barbra Streisand, die ihre Musik ebenfalls pausierte, um Schauspielerei und Regie zu verfolgen.

Doch nicht nur das bewegt Adele. Auch die Familie spielt eine große Rolle. Die Sängerin hat einen zwölfjährigen Sohn, Angelo, aus ihrer Ehe mit Unternehmer Simon Konecki. Bereits in früheren Interviews erzählte sie, kein Fan von Tourneen zu sein, da sie ihren Sohn nicht so lange alleine lassen wolle. Inzwischen ist die „Hello“-Interpretin mit Rich Paul, einem Sportmanager, verlobt. Die Arbeit im Filmbusiness gewährte ihr angeblich mehr Planbarkeit und damit mehr Routine und Zeit für die Familie. Ein Insider erzählt „The Sun“: „Adele hat unmissverständlich klargemacht, dass sie mehr Kinder möchte. Hollywood ist der perfekte Kompromiss.“

Kein kitschiger Gastauftritt

Für ihr Filmdebüt hat Adele bewusst Tom Ford als Regisseur ausgewählt. „Sie wollte nicht einfach nur einen kitschigen Gastauftritt als Popstar in einer romantischen Komödie absolvieren. Sie möchte als Schauspielerin ernst genommen werden“, so die interne Quelle gegenüber „The Sun“.

Bei dem Projekt handelt es sich um eine Verfilmung des Romans „Cry To Heaven“ von Anne Rice. Dieser spielt in der Welt der Oper und behandelt das Schicksal des Sopranisten Tonio Treschi. Als eine der berühmtesten Sängerinnen der Welt passt Adele damit perfekt in den Film. Sie ist entschlossen, dem Publikum zu zeigen, dass sie auch das Schauspieltalent besitzt, um vor der Kamera zu performen.

Kein Albumprojekt – aber ein starkes Signal

Über den neuen Song ist derzeit noch nicht allzu viel bekannt. Die Musikaufnahme für das Projekt ist zudem nicht ihr erster Filmsoundtrack: 2012 sang sie bereits den Titelsong des James-Bond-Films „Skyfall“.

Adele für einen Track zu engagieren war laut Insidern aber dennoch eine echte Herausforderung. „Neues Material von Adele zu bekommen, ist wie Gold“, so die Ansage.

Wann genau der Film und der Track erscheinen werden, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar.