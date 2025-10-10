Adele vibriert ausgelassen bei Konzert von Dua Lipa

Adele, Björk, Sigur Rós: So werden diese 17 Namen richtig ausgesprochen

Nach langer Pause sieht man Adele wieder: Die Sängerin genoss einen Auftritt von Dua Lipa in Los Angeles. Ihre Fans sind entzückt.

Bei einem Dua-Lipa-Konzert am 8. Oktober wurde ein ganz besonderer Gast in der Menge entdeckt: Adele. Nachdem die Sängerin 2024 angekündigt hatte, sich auf unbestimmte Zeit aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, gingen die Videos, die sie sorglos tanzend zeigen, schnell viral.

Im Rahmen ihrer „Radical Optimism“-Tour spielte Dua Lipa vier Shows im Kia Forum in Los Angeles. Während die Konzerte der Sängerin für ihre Fans ohnehin schon ein Spektakel sind, war es vor allem Adele, die für zusätzliche Aufregung sorgte.

Kurz nach Konzertbeginn tauchten in den sozialen Medien die ersten Fan-Videos auf. Darin ist die 16-fache Grammy-Gewinnerin zu sehen, wie sie zu „Don’t Start Now“ mitsingt und tanzt – wie ein ganz normaler Fan.

Doch nicht nur ihr befreites Auftreten versetzte das Internet in Aufruhr. Adele hatte 2024 angekündigt, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Auf dem letzten Konzert ihres Zehn-Show-Runs in München am 31. August 2024 sagte sie: „Ich werde euch für eine unglaublich lange Zeit nicht sehen. Ich brauche einfach eine Pause, ich habe die letzten sieben Jahre damit verbracht, mir ein neues Leben aufzubauen, und jetzt möchte ich es leben.“ Seit dem Tour-Abschluss war die Sängerin dann auch tatsächlich kaum mehr zu sehen.

Adele-Fans sind begeistert

Es überrascht daher nicht, dass die Videos schnell viral gingen. In den Kommentaren überschlagen sich die Fans vor Freude. Ein Fan schrieb: „Adele singt Dua Lipa – das ist eine Powerfrau, die eine andere Powerfrau feiert. Die britische Popmusik bleibt erfolgreich, wenn Frauen sich gegenseitig unterstützen, anstatt miteinander zu konkurrieren“.

Eine weitere Nutzerin auf X erklärte: „Wenn Adele deinen Song singt, brauchst du keinen Grammy mehr – du bist durch ihre Stimme getauft worden.“

„Dass Adele so zu Dua Lipa vibriert, ist ehrlich gesagt ein ikonischer Crossover“, heißt es in einem anderen Post, gefolgt von: „Adele vibt zu Dua Lipa? Das ist Pop-Royalty, die Pop-Royalty anfeuert.“

Adeles Auftritt war einer ihrer seltenen öffentlichen Momente, seit sie ihre unbefristete Pause von der Musik angekündigt hatte. Die „Skyfall“-Sängerin beendete am 23. November 2024 ihren Vertrag in Las Vegas und erklärte, dass sie nach fast drei Jahren ununterbrochener Live-Gigs Zeit zum Ausruhen brauche.