Casper veröffentlicht mit „FABIAN“ eine Ode an die Freundschaft

Casper hat mit „FABIAN“ die fünfte Auskopplung seines am 25. Februar erscheinenden Albums ALLES WAR SCHÖN UND NICHTS TAT WEH herausgebracht. „Der Song handelt von Freundschaft, ist eine Hymne auf das Leben und ich freue mich über jede Person die sich die länger als aktuell übliche Zeit nimmt sich das anzuhören“, schreibt der 39-Jährige zur Veröffentlichung des Siebenminüters.

In dem Song verhandelt der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Griffey heißt, die Leukämie-Erkrankung eines engen Freundes. Angefangen bei der Diagnose, wird von Fabians körperlichem Verfall und Caspers Umgang mit dem Krebs erzählt: „Während ich Aftershow noch ’n Sekt bestell‘ / Geht die Größe deiner Jogginghosen von L zu M / Hab‘ gehofft, du kannst die Dankesrede seh’n / Trotz dem Krach dein’n Namen gut versteh’n“.

„Es ist im Kern ein Lied über einen tollen Freundeskreis“

Am Ende steht Fabians Heilung, die das Stück in einer Ode an die Freundschaft münden lässt, wie Casper selbst in einem Interview mit dem Dortmunder Stadtmagazin „coolibri“ ausführt: „Das Tolle an „Fabian“ ist ja: Es fängt an wie ein Lied über einen schweren Schicksalsschlag, endet aber in einem Lied aufs Leben. Es ist im Kern ein Lied über einen tollen Freundeskreis“, so der deutsch-amerikanische Rapper.