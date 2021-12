Casper und Haiyti bringen Song über toxische Beziehungen: „Mieses Leben / Wolken“ (Musikvideo)

Nachdem Casper sich bereits Tua von den Orsons auf den gemeinsamen Song „TNT“ holte, dürfen Fans sich nun über den ersten Track des Rappers zusammen mit Haiyti freuen. „Mieses Leben / Wolken“ erscheint auf Caspers kommendem Album ALLES WAR SCHÖN UND NICHTS TAT WEH und erzählt von einer toxischen Beziehung.

„Du bist mein Ketamin, mein Heroin/

Immer zwischen Gift und Medizin/“

Casper und Haiyti performen zwischen Himmel und Hölle

Liebe kann weh tun. Von den fortlaufenden Auf und Abs einer Beziehung, die geprägt ist von Lügen, Schlaflosigkeit und Drogenrausch, erzählt der aktuelle Song von Casper und Haiyti. Den Fans der Hamburger Rapperin dürften die Thematik sowie die eingängige Hook bereits bekannt vorkommen. So handelt es sich bei „Mieses Leben / Wolken“ quasi um ein Upgrade von Haiytis Song „Wolken“, der dieses Jahr auf ihrem Album MIESES LEBEN erschien.

In dem Musikvideo, das von Beat The Rich! & EKLAT Tonträger produziert wurde, performen die beiden Musiker*innen auf einer bunt bepflanzten Insel, die über den Dächern Berlins schwebt. Womöglich handelt es sich hierbei um eine Metapher für den Zustand, in dem man sich in einer toxischen Beziehung befindet: irgendwo zwischen Paradies und Abgrund.

Eine Videopremiere über den Dächern Berlins

Die Insel aus dem Video zu „Mieses Leben / Wolken“ gibt es tatsächlich. Die Kulisse befindet sich auf dem Dach der Schönhauser Allee Arkaden in Berlin und war Schauplatz einer gemeinsamen Live-Performance von Casper und Haiyti, die am Abend der Videopremiere stattfand. Eigentlich wollten die Künstler*innen ihren Song im Rahmen der diesjährigen 1Live Krone präsentieren. Aufgrund der pandemischen Lage, konnte die Veranstaltung allerdings nicht wie geplant stattfinden.

Der Plan B fiel zugegebenermaßen um einiges spektakulärer aus. In Zusammenarbeit mit 1Live und Radio Fritz wurde ein „Dachkonzert“ im kleinen Kreis organisiert, das via Live-Stream ausgestrahlt wurde. Außerdem vor Ort war Tua, der ebenfalls mit Casper performte. Unter den Gästen tummelten sich außerdem weitere bekannte Gesichter und Freunde des Rappers wie Kummer und Drangsal.

Das neue Casper-Album ALLES WAR SCHÖN UND NICHTS TAT WEH erscheint am 25. Februar 2022 und kann hier vorbestellt werden.