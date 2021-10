„TNT“: Neue Single von Casper feat. Tua (Video)

Foto: Florian Stangl. All rights reserved.

Casper veröffentlicht spontan ein Feature mit Tua mit dem explosiven Titel „TNT“. Von Tua hatte man schon länger nichts mehr gehört, Casper befindet sich derzeit mitten in seiner Promophase zum neuen Album ALLES WAR SCHÖN UND NICHTS TAT WEH. Die brandneue Single gibt’s ab sofort überall zu hören, vom Musikvideo sind aber bisher nur einzelne Ausschnitte zu sehen.

Am Donnerstagmorgen (28. Oktober) kam die erste Message an seine Fans: „NEUER SONG || HEUTE 23:59“ und keine 24 Stunden später veröffentlichte Casper seine neue Single „TNT“ – ein Feature mit dem Reutlinger Musiker Tua. Caspers bisher letztes Album ist von 2018, Tua veröffentlichte zuletzt im Jahr 2019 eine Platte. „TNT“ folgt damit einer gleichnamigen Single zum neuen Album und gibt Fans bereits den Vorgeschmack darauf, was im nächsten Jahr auf sie zukommen wird.

Instagram

Caspers neues Album ALLES WAR SCHÖN UND NICHTS TAT WEH ist für den 25. Februar 2022 geplant. Mit einer gleichnamigen Single kündigte der Deutsch-Rapper im September sein Album an. Im Ausschnitt auf Instagram laufen die beiden Musiker durch einen dunklen Wald und schreien die neuen Texte hinein. Wann das ganze Video zur Single veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt.