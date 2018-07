Cat Power kündigt neues Album „WANDERER“ und Tour an

Foto: Redferns via Getty Images, Frank Hoensch. All rights reserved.

Cat Power 2015 bei einem Konzert in Berlin. Am 28. Oktober spielt sie wieder in der Stadt

Sechs Jahre nach ihrem Album SUN kündigt Cat Power eine neue Platte an: Sie wird WANDERER heißen, enthält elf Songs und erscheint am 5. Oktober 2018.

WANDERER ist in den vergangenen Jahren in Miami und Los Angeles entstanden. Die Sängerin wurde dabei von Freunden unterstützt. So hat zum Beispiel auch Lana Del Rey am Album mitgearbeitet.

Die Platte, sagt Cat Power, handelt von ihrer persönlichen Reise und ihrem bisherigen Leben. Es geht darum wie sie mit ihrer Gitarre von Stadt zu Stadt tourt und ihre Geschichte erzählt – immer mit großem Respekt für all diejenigen, die das vor ihr gemacht haben.

Einen ersten Song gibt es noch nicht zu hören, aber Ihr könnt Euch einen Teaser zu WANDERER ansehen:

https://youtu.be/_ss1uN1IHyA Video can’t be loaded: Cat Power – Wanderer (Intro) (https://youtu.be/_ss1uN1IHyA)

Die Tracklist von Cat Powers neuem Album „WANDERER“:

„Wanderer“ „In Your Face“ „You Get“ „Woman“ (feat. Lana Del Rey) „Horizon“ „Stay“ „Black“ „Robbin Hood“ „Nothing Really Matters“ „Me Voy“ „Wanderer / Exit“

Kurz vor Veröffentlichung des Albums startet Cat Power eine ausgiebige Tournee. In den USA wird sie zum Beispiel mit The National auftreten. Sie kommt auch für einige Termine nach Europa. Am 28. Oktober 2018 wird sie im Berliner Astra spielen. Tickets gibt es ab 20. Juli zu kaufen.