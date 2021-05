ME präsentiert: Cat Power auf Tour – hier die Deutschlandtermine für 2022

Cat Power, auch bekannt als Chan Marshall, ist eine US-amerikanische Songwriterin, die dem Genre Alternative Country zugeordnet wird. Am 3. Juni 2022 tritt sie im Tempodrom in Berlin auf, am 13. Juni 2022 im Kampnagel in Hamburg.

Cat Power: Zerbrechlicher Folk, Blues und Country

Die Musik von Marshall ist minimalistisch, mit Gitarre und Piano begleitet sie sich selbst, oft unterstützt von einer Violine, Schlagzeug oder anderen Instrumenten. Ihr Gesang steht in der Tradition des Folk, Blues und Country der Südstaaten.

Ihre Band Cat Power erfand sie in Atlanta, mit Glen Thrasher und Mark Moore. Danach ist sie nach New York City umgezogen. Als sie 1994 im Vorprogramm von Liz Phair spielte, lernte sie Steve Shelley von Sonic Youth und Tim Foljahn von Two Dollar Guitar kennen. Diese ermutigten sie zum Aufnehmen und spielten auf ihren ersten beiden Alben DEAR SIR (1995) und MYRA LEE (1996). 1996 bekam sie einen Vertrag bei Matador, wo ihr drittes Album WHAT WOULD THE COMMUNITY THINK erschien, auf dem unter anderem die Single zum Kulthit „Nude As The News“ zu finden ist.

Cat Power feat. Lana Del Rey

Insgesamt produzierte sie bisher zehn Studioalben, vier EPs und 23 Singles. Ihr aktuellstes Album WANDERER erschien 2018. Die Single „Woman“ nahm sie gemeinsam mit Lana Del Rey auf.