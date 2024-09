Catherine Zeta-Jones: Freizügiger Geburtstagsgruß an Michael Douglas

Der Grund: Nach 25 Jahren gehen ihr wohl langsam die Geschenkideen aus.

Ein passendes Geschenk für den Partner zu finden, kann eine Herausforderung sein – und dann teilt man sich auch noch den Geburtstag. Genau in dieser Situation befand sich Catherine Zeta-Jones. Während die Schauspielerin am 25. September ihren 55. Geburtstag feierte, wurde Michael Douglas 80 Jahre alt. Was schenkt man also einem Mann, mit dem man schon fast ein Vierteljahrhundert verheiratet ist? Zeta-Jones entschied sich für: ein Nacktbild.

Nackig auf Instagram

Die Britin postete auf ihrem Instagram-Profil ein Schwarz-Weiß-Foto, das sie nur in High Heels bekleidet und splitterfasernackt von der Seite in einem Badezimmer zeigt. Zu diesem Bild schrieb sie: „In meinem Geburtstagskostüm. Nach über 25 Jahren, in denen ich meinen Geburtstag mit meinem Mann geteilt habe, gehen mir langsam die Geschenkideen aus. Das hier ist Option zwei, Golfbälle sind Option Nummer eins … natürlich.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Bild, das sie auf Instagram teilte, sorgte nicht nur bei ihrem Ehemann für Begeisterung, sondern auch bei ihren 5,7 Millionen Follower:innen.

Aber auch der US-Amerikaner gratulierte seiner Ehefrau. Er veröffentlichte ebenfalls ein Schwarz-Weiß-Foto von ihr, allerdings nicht in ihrem „Geburtstagsoutfit“. Dazu textete er: „An meine Geburtstagsschwester, ich liebe dich von ganzem Herzen. Möge dein neues Jahr das Beste sein!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Beziehung der beiden begann Ende der 90er-Jahre, als er die Oscar-Preisträgerin zum ersten Mal auf der Leinwand sah, in dem Film „Die Maske des Zorro“. Die Romanze entwickelte sich schnell, und schon 1999 verlobte sich das Paar. Im Jahr 2000 folgte die Hochzeit, die zu einem der größten Society-Events des Jahres wurde. Gemeinsam haben sie zwei Kinder, den 23-jährigen Dylan und die 20-jährige Carys.

Von Wasserfällen bis Weltraumausflügen

In Hollywood scheinen extravagante Geschenke keine Seltenheit zu sein. Das Beispiel von Catherine Zeta-Jones reiht sich ein in eine lange Liste kurioser und besonderer Geschenkideen unter Prominenten. So wurde bekannt, dass Jennifer Aniston ihrem damaligen Ehemann Brad Pitt zu dessen 40. Geburtstag den Starkoch Jamie Oliver schenkte. Der berichtete kürzlich in einem Podcast, dass die „Friends“-Darstellerin ihn damals mehrfach anrief, um ihn zu fragen, ob er für den Schauspieler kochen könne. Der sei ein großer Fan seiner „BBC“-Sendung „The Naked Chef“ gewesen.

Man könnte meinen, Brad Pitt besäße damit bereits alles, was das Herz begehrt, doch auch Angelina Jolie fand eine überraschende Geschenkidee: Sie schenkte ihm einen Wasserfall in Kalifornien. Ein Jahr später legte das damalige Pärchen noch einmal nach. Jolie überreichte ihm eine herzförmige Insel in der Nähe von New York, die sich über 4,45 Hektar erstreckt und sogar einen eigenen Hubschrauberlandeplatz bietet. Was aus der Insel nach ihrer Trennung 2016 wurde, ist unklar.

Nicht weniger spektakulär war das Geschenk von Katy Perry an ihren Ex-Mann, Schauspieler Russell Brand. Für rund 170.000 Euro schenkte sie ihm einen Weltraumausflug, bei dem er nach intensiver Vorbereitung im All Champagner genießen konnte.