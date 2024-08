Brad Pitt: Tochter Shiloh macht ernst & legt final Nachnamen des Vaters ab

Es ist amtlich: Die 18-Jährige heißt nun offiziell nur noch Shiloh Nouvel Jolie.

Aus Shiloh Nouvel Jolie-Pitt wird Shiloh Nouvel Jolie. Schon seit Ende Mai machte der Wunsch der Nachnamensänderung die Runde, nun ist er in die Tat umgesetzt worden. Die inzwischen 18-jährige Tochter, die aus der Ehe vom Schauspieler:innenpaar Brad Pitt und Angelina Jolie hervorging, wollte partout nicht mehr so wie ihr Vater heißen.

Zwei Kinder haben bereits „Pitt“ aus ihrem Nachnamen streichen lassen

Wie es nun um die Beziehung zu ihrem Dad steht, ist unklar. Jedoch war es kein Geheimnis, dass sie die Familiendynamik veränderte, nachdem Angelina Jolie 2016 die Scheidungspapiere einreichte und in der Öffentlichkeit Negativschlagzeilen zu den beiden Hollywoodgrößen an der Tagesordnung waren. Bereits im November des vorherigen Jahres ließ Adoptivkind Zahara Marley Jolie den Bindestrichzusatz weg und auf die „Pitt“-Streichung der 19-Jährigen folgte sie auch bei der 15-jährigen Vivienne.

Shiloh Jolie hatte schon Ende Mai 2024 angekurbelt, dass sie diesen Schritt weg von der Verbindung zu ihrem Vater machen konnte. Doch da Behörden ihre Zeit brauchen, versuchte sie die amtliche Änderung zu pushen, indem sie im Juli eine Anzeige in der „L.A. Times“ veröffentlichte, in der sie darum bat, Einwände zur Namenskürzung binnen eines Monats einzureichen oder eben zu schweigen, sodass sie so schnell wie möglich ohne den Zusatz „Pitt“ durch die Welt laufen könne.

Nun, Ende August 2024, ist die Streichung amtlich.