Celeste Rivas Todesursache bestätigt: D4vd bleibt angeklagt

Die Gerichtsmedizin hat die Todesursache von Celeste Rivas Hernandez bestätigt: Tötungsdelikt. D4vd ist angeklagt und plädiert auf nicht schuldig.

D4vd wird nun offiziell der Mord an der damals 14-jährigen Celeste Rivas Hernandez vorgeworfen. Nach sieben Monaten Ermittlungen folgt in den letzten April-Tagen eine Schlagzeile auf die nächste – die Neuigkeiten rund um den Fall überschlagen sich regelrecht. Nun gibt es ein weiteres Update.

Todesursache von Celeste Rivas bestätigt

Kürzlich meldete sich die Gerichtsmedizin bezüglich der Untersuchung des Leichenfunds zu Wort. Die Todesursache gilt als geklärt: Ein Gerichtsmediziner des Los Angeles County gab an, die Verstorbene sei an „mehrfachen penetrierenden Verletzungen, verursacht durch Objekte“ gestorben – darüber berichtet „Entertainment Weekly“. Außerdem wurde der Tod als eindeutiges Tötungsdelikt eingestuft.

D4vd wurde am 16. April 2026 – acht Monate nach dem Fund der Teenagerin – von der Polizei festgenommen und gilt als Hauptverdächtiger im Mordfall.

D4vd mittlerweile angeklagt

Bereits seit Monaten ermittelte eine Grand Jury gegen den Sänger. Seit dem 20. April 2026 ist der 21-Jährige zudem angeklagt. Die drei Anklagepunkte umfassen neben Mord ersten Grades auch finanzielle Bereicherung und sexuelle Vergehen an Minderjährigen. Bei der Anklageeröffnung schwieg der Musiker und überließ das Reden seinen Anwälten.

David Burke, so der bürgerliche Name des Artists, plädiert auf nicht schuldig. Dazu gab seine juristische Vertretung ein Statement ab: „Die tatsächlichen Beweise in diesem Fall werden zeigen, dass David Burke Celeste Rivas Hernandez nicht ermordet hat und nicht die Ursache ihres Todes war. Wir werden Davids Unschuld entschlossen verteidigen.“

Laut dem Bezirksstaatsanwalt Nathan Hochman sollen dem Gericht physische, forensische und digitale Beweise vorgelegt werden. Im Falle einer Verurteilung droht dem Angeklagten mindestens eine lebenslange Haftstrafe oder sogar die Todesstrafe.

Als 13-Jährige vermisst gemeldet

Im Dezember 2025 wurde die zerstückelte Leiche von Celeste Rivas in einem Tesla auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens gefunden. Das Auto war auf den „Romantic Homicide“-Interpreten zugelassen. Im April 2024 hatten ihre Eltern das damals 13-jährige Mädchen als vermisst gemeldet.