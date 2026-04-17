D4vd verhaftet: Tatverdacht im Mordfall Celeste Rivas

D4vd sitzt ohne Kaution in Haft. Der R&B-Sänger steht im Verdacht, die 15-jährige Celeste Rivas getötet zu haben. Alle aktuellen Entwicklungen im Überblick.

Am 8. September 2025 trafen Behörden in Los Angeles auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens ein. Mitarbeiter hatten einen starken Verwesungsgeruch wahrgenommen und die Polizei gerufen. Schnell rückte ein Tesla in den Fokus: Als der vordere Kofferraum geöffnet wurde, fand man die zerstückelte Leiche der damals 15-jährigen Celeste Rivas. Der Fall wurde sofort als Mord eingestuft. Unter Verdacht geriet der Sänger D4vd, der zum damaligen Zeitpunkt mutmaßlich mit der Getöteten zusammen war. Nun gibt es neue Entwicklungen.

D4vd unter Druck

Nach monatelangen Untersuchungen teilte die Polizei von Los Angeles mit, dass der 21-Jährige verhaftet wurde und unter Tatverdacht steht. Er befindet sich derzeit ohne Kaution in Haft; die entsprechenden Fallunterlagen liegen Ermittler:innen der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vor.

Ein Statement des Musikers oder eines Sprechers steht bisher aus.

Entwicklungen seit dem Leichenfund

Zum Zeitpunkt des Leichenfunds befand sich der R&B-Künstler auf Tour. Zunächst ließ er über seine Anwälte verkünden, er werde vollständig kooperieren; kurz darauf sagte er alle Konzerte ab. Im weiteren Verlauf der Causa begann eine Grand Jury in Los Angeles damit, gegen ihn zu ermitteln. Die Untersuchungen waren zunächst geheim, am 25. Februar 2025 wurde jedoch bekannt, dass D4vd als Verdächtiger gilt – nachdem seine Familie Einspruch gegen eine Vorladung in Texas eingelegt hatte.

Celeste Rivas galt seit April 2024 als vermisst; ihre Beerdigung fand im Oktober statt. Ob sie in ihrer mutmaßlichen Beziehung zum Verdächtigen zum tragischen Opfer wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.