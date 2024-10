Chappell Roan: 2. Album wird nach „neuer Version von Chappell klingen“

Die fünf bereits fertigen Tracks sollen ganz anders als die Songs des Debütalbums klingen.

Chappell Roan sagt vielleicht hin und wieder Konzerte ab, aber die Musikerin ist nicht untätig. Die Arbeit an der zweiten Platte geht voran. Und Fans sollen schon mal wissen: Auf dem Werk schlägt sie wohl noch mal ganz andere Töne an …

Eine wilde Mischung wartet auf die Fans

In einem Interview mit „The New York Times“ erklärte der Produzent Dan Niro, dass er derzeit mit Roan an dem Nachfolger ihres Debütalbums THE RISE AND FALL OF A MIDWEST PRINCESS (2023) arbeiten würde. Fünf Tracks seien bereits fertig und würden genretechnisch nach einer „neuen Version von Chappell klingen“.

Dan Niro war schon am Erstling von Chappell Roan beteiligt, weshalb das Duo bereits ein eingeschweißtes Team ist. Für die neue LP habe man sich allerdings auf ein neues Terrain gewagt. So sei beispielsweise ein Lied dabei, auf dem dieses Mal die Geige im Mittelpunkt stehen würde. Zudem könne man einen „fröhlichen, schnellen Country-Song“, ein „paar Balladen“ und einen „mittelschnellen Rocksong“ erwarten, kündigte Dan Niro an.

In dem Gespräch machte Dan Niro außerdem mit den Gerüchten Schluss, dass auf der Platte vor allem Roans negative Erfahrungen mit dem Ruhm im Fokus stehen könnten: „Wir schreiben immer noch aus einer wirklich fröhlichen Stimmung heraus.“ Zwar habe der US-Star in der Vergangenheit in mehreren Interviews offen über diese Thematik gesprochen, doch sie solle wohl „in keinem der Songs auftauchen“.

Chappell Roan über die neuen Songs

Auch Chappell Roan selbst sprach bereits in einem Interview mit dem US-amerikanischen „Rolling Stone“ über die Tracklist ihrer zweiten Platte und erklärte, dass unter anderem 70er- und 80er-Jahre-Klänge zu erwarten seien: „Wir haben einen Country-Song. Wir haben einen tanzbaren Song. Wir haben einen, der wirklich nach den Achtzigern klingt, und wir haben einen, der akustisch ist, und wir haben einen, der wirklich organisch ist, mit Live-Band und Siebziger-Jahre-Vibe. Es ist super seltsam.“

Doch entgegen der Annahme vieler Roan-Fans soll „Subway“ nicht auf der zweiten LP vertreten sein. Den Song stellte Roan zum ersten Mal bei ihrem Auftritt auf dem New Yorker Governors Ball vor und seither vermuteten viele, dass es eine erste Kostprobe auf ihr nächstes Werk gewesen sein könnte. Allerdings handle es sich dabei nur um ein Stück, welches Roan gerne live performt: „Ich habe noch zwei andere, die ich auch gerne aufführen würde, [aber] ich weiß nicht, was als nächstes kommt. […] Ich glaube nicht, dass es „Subway“ ist.“