Chappell Roan offenbartt: „Ich bin sehr verliebt“

Chappell Roan war am 26. März in der neuen Podcastfolge von „Call Her Daddy“ zu Gast. Die Moderatorin Alex Cooper unterhielt sich mit der Musikerin unter anderem über das Thema Dating und die Sängerin verriet, dass sie in einer „ernsthaften“ Beziehung ist.

Dating-Weisheiten von Chappell Roan

Im Gespräch erzählte Cooper zunächst von ihren eigenen Ansichten über das Singlesein und fragte nach dem Beziehungsstatus der Sängerin. Roan sagte daraufhin, dass sie vergeben ist: „Es ist ernst. Ich bin sehr verliebt, aber ich bin für das Singledasein.“ Und weiter: „Jeder sollte Single sein. Finde für dich selbst heraus, ob du zu hundert Prozent allein zurechtkommst, bevor du datest … Ich hatte eine tolle Zeit, als ich Single war, und ich weiß, dass es mir gut gehen wird. Jetzt habe ich eine großartige Zeit, wenn ich mit jemandem zusammen bin.“

Zudem legte sie offen: „Ich habe niemanden mehr gedatet, seit das alles so richtig explodiert ist. Ich bin mit derselben Person zusammen, mit der ich zusammen war, bevor ich berühmt wurde, also bin ich mir nicht sicher, wie ich jetzt daten würde.“ Vor allem hätte sie dabei Angst vor den Absichten ihres Gegenübers. „Ich bin verängstigt. Ich traue niemandem. In meinem Kopf denke ich bei jeder neuen Person, der ich eine Nachricht schreibe: ‚Ich gehe davon aus, dass sie einen Screenshot davon macht und ihn an jemand anderen schickt’“, offenbarte die 27-Jährige.

Balance zwischen Offenheit und Privatsphäre

Obwohl Chappell Roan recht offen über ihre Ansichten zum Dating sprach, gibt es auch Teile ihres Lebens, die sie lieber privat halten möchte. Sie erklärte dazu: „Offensichtlich ist es für mich angenehmer geworden, zu sagen, dass ich queer bin und mit Frauen ausgehe. [Aber] wenn man so viel von sich preisgibt, dann ist es so angreifbar, mit jemandem Sex zu haben. Der Rest meines Lebens ist so angreifbar, dass ich etwas retten will. Ich will einfach nicht für so viele Leute so angreifbar sein.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Gibt es bald einen gemeinsamen Song mit SZA?

Alex Cooper fragte auch, wer Roans musikalische:r Traum-Duett-Partner:in wäre. Die „Pink Pony Club“-Interpretin nannte daraufhin SZA, die in ihrer Instagram-Story bereits mit „Bitte, wir müssen“ darauf antwortete.