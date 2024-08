Chappell Roan fordert mehr Respekt von ihren Fans

Chappell Roan offenbart die dunkle Seite ihres Erfolgs: „Euer Interesse darf nicht meine Privatsphäre verletzen.“

In einer Reihe von TikTok-Videos hat sich die Sängerin Chappell Roan dazu entschlossen, sich gegen aufdringliches Verhalten von Fans ausgesprochen, das sie als „gruselig“ und „unangemessen“ bezeichnete. Die Künstlerin, die in den letzten Monaten durch ihre Erfolge im Musikgeschäft stark an Popularität gewonnen hat, erklärte, dass ihre Fans kein Recht hätten, in ihr Privatleben einzudringen oder sie in der Öffentlichkeit zu belästigen.

„Nur weil ihr meine Musik kennt, heißt das nicht, dass ihr mich kennt“

Obwohl die US-Amerikanerin schon seit über einem Jahrzehnt Musik macht, erlebte sie erst in diesem Jahr 2024 ihren großen Durchbruch, insbesondere durch ihre Teilnahme an Olivia Rodrigos „Guts“-Tournee und den Erfolg ihres Albums THE RISE AND FALL OF A MIDWESTERN PRINCESS.

Nun äußert sich die Sängerin über ihren eigenen Social-Media-Account zum Thema Ruhm. In den Videos betonte sie, dass nur weil jemand berühmt sei, dies nicht bedeute, dass Respekt und Privatsphäre keine Rolle mehr spielen. In einem der Videos stellte sie die Frage: „Würdet ihr eine beliebige Frau auf der Straße genauso behandeln wie mich? Würdet ihr sie anschreien oder ihre Familie stalken?“

Sie appellierte an die Vernunft ihrer Fans, die ihr persönliches Leben respektieren sollten, und verdeutlichte, dass sie keine Verpflichtung habe, den Erwartungen der Öffentlichkeit nachzukommen. Außerdem sagte sie im zweiten Video: „Nur weil ihr meine Musik kennt, heißt das nicht, dass ihr mich kennt.“

Hier gelangt ihr zu den zwei TikTok: Teil 1 & Teil 2 der Roan-Rants.

Lizzo unterstützt Chappell Roan und fühlt sich auch häufig bedrängt

Die Sängerin sieht sich derzeit mit zunehmender Aufmerksamkeit konfrontiert, was in einigen Fällen zu extremem und unangemessenem Verhalten geführt hat. In einem Interview mit dem Podcast „The Comment Section“ äußerte Roan bereits ihre Besorgnis darüber, dass Fans ihr folgen und sogar die Wohnorte ihrer Familienmitglieder ausfindig machen. Sie sagte, dass solche Verhaltensweisen für sie ein Warnsignal seien, und sie erwäge, ihre Karriere zu überdenken, wenn die Sicherheit ihrer Familie gefährdet sei.

Chappell Roans ist nicht bereit, die negativen Seiten ihres Ruhms stillschweigend hinzunehmen. Sie stellte klar: „Es ist nicht normal, dass Menschen denken, sie hätten ein Recht auf meine Zeit oder Nähe, nur weil ich bekannt bin.“

Chappell Roan steht nicht allein da mit ihrer Kritik. Andere Künstlerinnen wie Cardi B, Halsey und Doja Cat haben ebenfalls öffentlich darauf hingewiesen, wie belastend aufdringliches Fan-Verhalten sein kann. Die Sängerin Lizzo reagierte sogar direkt auf das Video der 26-Jährigen und teilte eine eigene Story über einen Fan, der unbedingt ein Foto machen wollte und sie am Flughafen verfolgte.

Roan gesteht, dass der Ruhm sie müde und verängstigt macht

Nicht zum ersten Mal äußert sich Roan negativ über ihren schnellen Aufstieg. Während eines Auftritts sprach sie schon einmal emotional vor ihrem Publikum und gestand, dass ihre Karriere so schnell verlaufe, dass es für sie schwer sei, mitzuhalten. „Ich möchte einfach ehrlich zu den Zuschauern sein“, sagte sie unter Tränen. „Es fällt mir heute schwer, damit umzugehen.“

In einem Interview berichtete sie auch, dass sie sich müde und verängstigt fühle, obwohl sie es schätze, nun ihre Miete zahlen und ihre Freund:innen zum Essen einladen zu können. Auf die Frage, was sie an ihrem Leben vor dem Ruhm vermisse, antwortete sie: „Ich hätte niemals erwartet, dass meine Songs im Radio gespielt werden. Aber ich vermisse das einfache Leben – das Herumtollen ohne Scham.“

Des Weiteren berichtete sie, dass sie häufig „verkleidet“ ausgehe und ihre Privatsphäre zunehmend vermisse. „Die Leute sind seltsam geworden – sie folgen mir, wissen, wo meine Eltern wohnen und wo meine Schwester arbeitet.“ Vor ein paar Jahren sagte Roan, dass sie bei „Stalker-Vibes“ oder wenn ihre Familie in Gefahr wäre, aufhören würde. „Wir sind jetzt an diesem Punkt“, gestand sie. Deshalb habe sie ihre Karriere bewusst verlangsamt und würde darauf achten, sich nicht von dem Ruhm vereinnahmen zu lassen.