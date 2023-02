CHAPTER 1: M83 veröffentlichen fünf neue Songs aus kommendem Album

M83 haben fünf neue Songs veröffentlicht. Zusammen mit dem bereits am 10. Januar erschienen „Oceans Niagara“ bilden sie den ersten Teil des angekündigten Albums FANTASY am 17. Mai. Es wird das neunte Studioalbum der Band rund um Multiinstrumentalist Anthony Gonzalez werden.

„Ich wollte, dass dieses Album live sehr wirkungsvoll wird“, sagte Gonzalez über die neue Platte. Nach DSVII und dem Soundtrack KNIFE + HEART, die 2019 erschienen, soll das neue Album musikalisch durch die Gitarren und Synthies mehr an BEFORE THE DAWN HEALS US von 2005 anknüpfen. „Ich wollte textlich und gesanglich präsenter sein, auch wenn es zu Beginn etwas entmutigend war“, ergänzte er auf der Homepage der Band. „Ich dachte, wenn ich das schaffe, wird das Album persönlicher als die bisherigen.“

Vergangenes Jahr erschien eine limitierte Auflage von M83s HURRY UP, WE’RE DREAMING, um den 10. Geburtstag des erfolgreichen Langspielers aus dem Jahr 2011 zu feiern. In Deutschland kam das Album 2022 dadurch erstmalig in die Charts.