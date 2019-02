Chester Benningtons erste Band rekrutiert seinen Sohn Jaime – um alte Songs neu aufzunehmen

Foto: Kevin Winter. All rights reserved.

Bevor er Sänger der Band Linkin Park wurde, machte Chester Bennington Musik mit der Post-Grunge-Band Grey Daze. Jetzt möchten die damaligen Mitglieder das alte Material mithilfe von Benningtons Freunden und Familie wieder neu aufnehmen. Das Besondere daran: Die Songs singen soll Chester Benningtons 22-jähriger Sohn Jaime.

Bisher hat Jaime über mehrere Jahre selbstkomponierte Songs auf seinem Blog und Soundcloud veröffentlicht. Auf Facebook haben Grey Daze am Wochenende Bilder von Jaime aus dem Aufnahmestudio gepostet, mit den Worten: „Chester wäre so stolz auf seinen Sohn Jaime Bennington. Wir haben Jamie gestern mit seinem Vater zusammen singen lassen, in den NRG Recording Studios und seine Stimme ist toll! Sie klingt sehr nach seinem Vater und wir sind alle stolz, daran teilhaben zu dürfen.“

Für das Projekt hat die Band zudem Brian Welch und James Shaffer der Band Korn rekrutiert. Auch Marcos Curiel von P.O.D., Chris Traynor von Bush und Chester Benningtons Bandkollege Ryan Shuck von Dead By Sunrise sollen an den Aufnahmen teilhaben. Wann die Songs veröffentlicht werden sollen, steht noch nicht fest.

Chester Bennington starb im Juli 2017 im Alter von 41 Jahren durch Suizid. Bennington litt unter Depressionen und hatte in der Vergangenheit Probleme mit Drogen und Alkohol. Kurz zuvor starb sein enger Freund Chris Cornell ebenfalls durch Suizid.

Wer Suizidgedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen dabei, die Gedanken zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist oder sich um nahestehende Personen sorgt, kann sich – auch anonym – an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken unter der Nummer 0800/111 01 11.