Christin Nichols: Neuer Song „Unsterblich“ (Video)

Die deutsch-britische Schauspielerin und Sängerin mit einer kraftvolle Empowerment-Hymne.

Mit Postpunk-Gitarren, einer hinreißenden Pop-Melodie und ihrer kraftvollen Stimme singt Christin Nichols in „Unsterblich“ über den Mut, sich nach einer schwierigen Zeit neu zu (er-)finden und auf den Berg an Problemen zu steigen und von dort in die Ferne zu blicken.

Die in Berlin lebende Deutsch-Britin über ihren neuen Song: „In ‚Unsterblich‘ geht es um die Selbstermächtigung nach einer Zeit, in der man sich ohnmächtig gefühlt hat, in der man dachte ‚ich komm hier nie wieder raus und alles ist mayhem in meinem Leben‘.“

Nichols weiter: „Es geht darum, auf diesen ‚Berg aus Trümmern‘ zu steigen, den es vielleicht gegeben hat und sich zu sagen: ‚Ich mach das Beste draus, ich bin wieder da, ich spür wieder was, ich bin unverwundbar, ich bin unsterblich!‘“

Christin Nichols – Video zu „Unsterblich“

Produziert wurde der Song von Stefan Ernst (Isolation Berlin), der auch als Gitarrist zu hören ist und früher schon mit der Schauspielerin und Musikerin zusammenarbeitete. Ein Video zu „Unsterblich“ gibt es auch. Es wurde inszeniert von Stefanie Schmid Rincón und zeigt Nichols zunächst in einer schmerzverkrümmten „Alles bedroht mich“-Schutzhaltung, bevor sie selbst energisch zur Gitarre greift und im Dämmerlicht zu tanzen beginnt.

Nach ihrer Ausbildung an der berühmten „Ernst Busch“-Schauspielschule fasste Christin Nichols Fuß in TV und Kino. 2022 veröffentlichte sie ihr Debüt als Sängern: „I’m fine“. Im vergangenen Jahr erschien dann der Nachfolger „Rette sich, wer kann!“.