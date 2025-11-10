Video

Dave Gahan oder „Geihen“? Die Wahrheit über die Aussprache

von 
Dave Gahan

Dave Gahan  |  So spricht man den Namen des Depeche-Mode-Sängers richtig aus.

Foto: Andreas Meixensperger. Andreas Meixensperger. All rights reserved.
Viele sagen Dave Gahan falsch – ihr auch? Hier erfahrt ihr, wie der Depeche-Mode-Frontmann seinen Namen wirklich ausspricht.

Solange wir Musik hören und darüber schreiben, aber – anders als die Kolleginnen beim Radio – nicht öffentlich darüber sprechen, haben wir ein Problem: Wir haben manchmal keine Ahnung, wie man die Namen bestimmter Bands, Solokünstlerinnen oder Schauspieler:innen eigentlich ausspricht. Das fing bei The Artist Formerly Known As Prince an und hörte bei !!! nicht auf. Zum Glück liefern die Betroffenen die Erklärung oft selbst mit („sprich: Chk Chk Chk“).

Wie sagt man Dave Gahan richtig?

Im Falle von Depeche Mode und ihrem berühmten Sänger gestaltet sich das allerdings ein wenig anders: Seit über 40 Jahren glaubt jede:r hier – sofern über 40 Jahre alt – diese Band zu kennen. Als sie dann mal ein neues Album ankündigten und wir überlegten, Depeche Mode unsere Titelstory zu widmen, stolperte der aufmerksame Redaktionsspion über eine Auffälligkeit: Egal, mit wie vielen Leuten man über Martin Gore, den inzwischen verstorbenen Andrew Fletcher und Dave Gahan sprach – man hörte fast ebenso viele unterschiedliche Versionen davon, wie der Depeche-Mode-Sänger nun ausgesprochen wird. Glaubt ihr nicht? Seht selbst …

So unterschiedlich wird Dave Gahan ausgesprochen und so muss es richtig lauten:

Ganz genau: Die Lösung liefert Dave Gahan am Ende des Clips gleich mit. Womit das hoffentlich ein für alle Mal geklärt wäre.

Fotos: Getty Images / Kamera und Schnitt: Ines Punessen

Ines Punessen schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

