Tupac Shakur: KI-Video sorgt für Aufsehen im Netz

Ein KI-Video zeigt Tupac Shakur scheinbar beim Einkaufen. Die realistische Darstellung sorgt für Empörung und Diskussionen über Künstliche Intelligenz.

Mit einem roten Einkaufskorb in der Hand steht Tupac vor dem Müsli-Regal des US-Supermarkts Target. Ein Fan bittet um ein Selfie. Aber Moment – Tupac lebt doch gar nicht mehr, oder?

Ein KI-generiertes Video hat Anfang Oktober 2025 in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. Es zeigt den eigentlich verstorbenen, aber nun wieder digital erzeugten Rapper beim Einkaufen – so täuschend echt, dass manche Nutzer:innen für einen Moment tatsächlich verunsichert waren.

Das Material wirkt erschreckend realistisch

Nutzer:innen, die über das von „The Neighborhood Talk“ geteilte Video stolperten, reagierten überwiegend kritisch und teilweise schockiert. Viele äußerten, wie beunruhigend realistisch Künstliche Intelligenz inzwischen wirke.

Ein User schrieb in Reaktion auf den Clip: „Ich weiß, dass eine ältere Frau auf Facebook auf dieses Video reingefallen ist, in dem steht, Pac ist am Leben … KI ist unheimlich, Mann.“ Ein anderer kommentierte: „KI gerät wirklich außer Kontrolle. Ich nehme an, die Leute werden sich nicht darum kümmern, bis Verbrechen begangen und mithilfe von KI den falschen Leuten in die Schuhe geschoben werden.“

Hier das KI-Video anschauen:

Empörung über respektlose Darstellung

Viele Leute im Netz bezeichneten die KI-Darstellung Tupac Shakurs als respektlos und geschmacklos gegenüber der verstorbenen Rap-Ikone und seiner Familie. Ein weiterer Kommentar lautete: „Wenn Pac noch am Leben wäre, hätte er sich politisch geäußert, anstatt shoppen zu gehen.“

Damit spielten einige auf den aktuellen Boykott der Supermarktkette Target an. Der Protest richtet sich gegen die Entscheidung des Unternehmens, seine Maßnahmen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion zurückzufahren. Fans sind überzeugt, 2Pac hätte dies scharf kritisiert und sich dem Boykott angeschlossen. Der echte Rapper, so betonten einige, wäre niemals bei Target zu sehen gewesen.

Nachlassteam wehrt sich gegen KI-Nutzung

Es ist nicht das erste Mal, dass der verstorbene Musiker mithilfe Künstlicher Intelligenz wieder zum Leben erweckt wird. Im April 2024 veröffentlichte Drake während seines Beefs mit Kendrick Lamar den Disstrack „Taylor Made Freestyle“, darin waren KI-generierte Stimmen von Snoop Dogg und Tupac zu hören – was laute Kritik auslöste. Das Nachlassteam Tupac Shakurs forderte Drake auf, den Song zu entfernen, da er die Persönlichkeitsrechte des toten Rappers verletze.

Einige Nutzer:innen schlugen nun vor, das Nachlassteam solle auch dem Urheber des aktuellen KI-Videos mit rechtlichen Schritten drohen – so wie einst im Fall Drake.

Tupac Shakur starb im September 1996 in Las Vegas infolge eines Mordanschlags. Sechs Tage nach einer Drive-By-Schießerei erlag der US-Artist im Alter von 25 Jahren seinen Verletzungen. Bis heute sind die Umstände der Ermordung nicht vollständig geklärt. 2023 wurde ein Verdächtiger angeklagt und verurteilt, der die Tatwaffe besorgt und die Tat angeordnet haben soll. Er behauptet, dass sein Neffe die Schüsse abgegeben habe – welcher 1998 selbst bei einer Schießerei ums Leben kam.